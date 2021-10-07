Facebook розпалювала насильство в М'янмі й Ефіопії, порушуючи свою ж політику, — The Guardian

Алгоритми Facebook просували сторінки з образливим контентом, тому що компанія не стежить за публікаціями більшістю мов.

В останні роки соціальна мережа Facebook підбурювала до насильницьких дій у М'янмі й Ефіопії.

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Про це пише The Guardian, посилаючись на дослідження експертів.

У вівторок, 5 жовтня, колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген виступила в Сенаті США зі свідченнями про зловживання техногіганта. За її словами, компанія сприяла розпалюванню насильства на етнічному ґрунті в африканських і азійських країнах, тому що практично не стежила за порушеннями своєї ж політики за межами США.

"Те, що ми бачили в М'янмі і тепер бачимо в Ефіопії, — це тільки перші розділи страхітливої історії, яку ніхто не захоче дочитати до кінця", — підкреслила Хоген.

У своїх свідченнях ексспівробітниця згадала рейтинг залученості у фактичне розпалювання ненависті в країнах, таких як Ефіопія. Вона нагадала, що Facebook публічно визнала небезпеку такого ранжирування без залучення механізмів безпеки, проте не вжила відповідних заходів для більшості мов світу.

"Це те, що викликає такі дії як етнічне насильство в Ефіопії", — стверджує Хоген.

У червні 2021 року правозахисна група Global Witness показала, що алгоритм Facebook просував публікації, що порушують правову політику корпорації. Зокрема, заклики до насильства проти протестувальників, які виступили проти державного перевороту в М'янмі, який стався в лютому. Варто зазначити, що з 53 мільйонів жителів країни близько половини використовують соцмережу як основне джерело інформації.

Насамперед експерти "лайкнули" сторінку в підтримку військових М'янми, що не суперечить етичним нормам Facebook. Після цього алгоритми почали пропонувати провійськові сторінки, що містять образливі публікації. Як підкреслила співавторка дослідження Розі Шарп, із перших п'яти рекомендованих спільнот три порушували правила FB: підбурювали або прославляли насильство.

"Пропаганда насильства в інтернеті завдає реальної шкоди. Це особливо точно щодо М'янми, де Facebook визнав, що він зіграв роль у підбурюванні до насильства під час військової кампанії геноциду проти рохінджа", — зазначила Роза Шарп.

Вона додала, що влада недостатньо активно намагається притягти до відповідальності компанії, які володіють соціальними мережами. За словами Рози Шарп, найдалі в цій сфері просунувся Євросоюз, який готує законопроект про цифрові послуги. Він вимагатиме, щоб великі платформи оцінювали та знижували ризик поширення в інтернеті образливого контенту. Правозахисниця вважає такий закон недостатньо ефективним, адже він дозволить державним регулятором оцінювати роботу алгоритмів у разі підозр про правопорушення.

Три роки тому дослідження The Guardian показало, що Facebook став інструментом розпалювання ненависті під час кризи з мусульманськими біженцями рохіджа в М'янмі у 2017 році, які зазнали нападів із боку озброєних груп і місцевих спільнот. Тоді націоналісти та їхні прихильники поширювали в соцмережі тисячі повідомлень, у тому числі фейки про зберігання зброї в мечетях. Пізніше Facebook визнав свою роль у підбурюванні.

Як пише The Guardian, схожа ситуація спостерігалася під час збройного конфлікту між федеральним урядом і Народним фронтом визволення Тиграю (НФВТ). У 2019 колишній ефіопський бігун Хайле Гебрселассіє розкритикував Facebook за "фейкові новини", які привели до насильства та загибелі 81 людини в регіоні Оромія.

У 2020 році етнічне насильство в Ефіопії спалахнуло з новою силою. Видання Vice у своєму розслідування стверджувало, що конфлікт був посилений швидким і великим поширенням гнівних висловлювань і підбурюванням до розправи над опонентами, які призвели до озлобленості людей.

Раніше Фокус уже писав про те, як ексспівробітниця Френсіс Хоген давала свідчення проти Facebook у Сенаті США. Вона підтвердила, що компанія намагалася залучити неповнолітніх дітей у соціальну мережу для отримання додаткового прибутку.