В Германии открыли первый в мире завод по производству "электронного" топлива

Синтетический керосин поможет сократить значительный углеродный след авиационной промышленности.

Немецкая некоммерческая организация Atmosfair презентовала на днях первый в мире коммерческий завод по производству синтетического керосина — экологически чистого альтернативного топлива.

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Об этом сообщает ABC News.

Синтетический керосин — это тип так называемого электронного топлива, которое может помочь заменить ископаемое топливо, не требуя серьезных структурных изменений существующих самолетов.

"Эпоха сжигания угля, нефти и природного газа подходит к концу", — заявила министр экологии Германии Свенья Шульце во время церемонии открытия завода. "В то же время никто не должен жертвовать мечтой о полете. Вот почему нам нужны альтернативы обычному, опасному для климата, керосину".

Новый завод, расположенный в Верльте (Германия), использует воду и электричество от четырех близлежащих ветряных электростанций для производства водорода. Водород объединяется с диоксидом углерода — часть его улавливается непосредственно из воздуха — с образованием сырой нефти, которая затем перерабатывается в топливо для реактивных двигателей. Синтетический керосин является углеродно-нейтральным. Это означает, что при сжигании такого топлива, дымоход или выхлопная труба улавливают углерод, что приводит к чистым отрицательным выбросам СО2.

Завод Atmosfair призван продемонстрировать экономическую и технологическую целесообразность производства электронного топлива. Начиная со следующего года, он будет производить всего 8 баррелей в день, или 1272 л, реактивного топлива, а это означает, что на заправку одного небольшого пассажирского самолета потребуется 3 недели. Тем не менее, предприятие будет продавать электронное топливо немецкой авиакомпании Lufthansa и, согласно плану, надеется нарастить производство в ближайшие годы.

Хотя синтетический керосин будет стоить дороже традиционного реактивного топлива, в Atmosfair обещают снизить цены на начальном этапе, и что рост цен на ископаемое топливо из-за налога на выбросы углерода сделает электронное топливо более конкурентоспособным. В ближайшем будущем ветряные электростанции и технологии улавливания углерода будут работать сообща на то, чтобы сделать авиаперелеты более экологически чистыми и безопасными.

"Такие компании, как Boom Supersonic, взяли на себя обязательство перевести свой будущий парк самолетов на 100-процентное экологически безопасное альтернативное топливо. А Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила на этой неделе о намерении достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году", — пишет СМИ.

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