У Німеччині відкрили перший у світі завод із виробництва "електронного" палива

Синтетичний гас допоможе скоротити значний вуглецевий слід авіаційної промисловості.

Німецька некомерційна організація Atmosfair презентувала днями перший у світі комерційний завод із виробництва синтетичного гасу — екологічно чистого альтернативного палива.

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Про це повідомляє ABC News.

Синтетичний гас — це тип так званого електронного палива, яке може допомогти замінити викопне паливо, не вимагаючи серйозних структурних змін наявних літаків.

"Епоха спалювання вугілля, нафти і природного газу добігає кінця", — заявила міністр екології Німеччини Свен Шульце під час церемонії відкриття заводу. "У той же час ніхто не повинен жертвувати мрією про політ. Ось чому нам потрібні альтернативи звичайному, небезпечному для клімату, гасу".

Новий завод, розташований у Верльте (Німеччина), використовує воду й електрику від чотирьох прилеглих вітряних електростанцій для виробництва водню. Водень об'єднується з діоксидом вуглецю — частина його вловлюється безпосередньо з повітря — з утворенням сирої нафти, яка потім переробляється в паливо для реактивних двигунів. Синтетичний гас є вуглецево-нейтральним. Це означає, що під час спалювання такого палива, димохід або вихлопна труба вловлюють вуглець, що призводить до чистих негативних викидів СО2.

Завод Atmosfair покликаний продемонструвати економічну і технологічну доцільність виробництва електронного палива. Починаючи з наступного року, він вироблятиме лише 8 барелів на день, або 1 272 л, реактивного палива, а це означає, що на заправку одного невеликого пасажирського літака буде потрібно 3 тижні. Проте, підприємство продаватиме електронне паливо німецької авіакомпанії Lufthansa і, згідно з планом, сподівається наростити виробництво в найближчі роки.

Хоча синтетичний гас коштуватиме дорожче традиційного реактивного палива, в Atmosfair обіцяють знизити ціни на початковому етапі, і що зростання цін на викопне паливо через податок на викиди вуглецю зробить електронне паливо більш конкурентоспроможним. У найближчому майбутньому вітряні електростанції і технології уловлювання вуглецю працюватимуть спільно на те, щоб зробити авіаперельоти більш екологічно чистими і безпечними.

"Такі компанії, як Boom Supersonic, взяли на себе зобов'язання перевести свій майбутній парк літаків на 100-відсоткове екологічно безпечне альтернативне паливо. А Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) оголосила на цьому тижні про намір досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року", — пише ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що нещодавно був представлений літальний апарат, конструкція якого нагадує і літак, і вертоліт.