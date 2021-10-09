Facebook заставил удалить бесплатное расширение для моментальной отписки от всех страниц

Очищение новостной ленты сокращает время, проведенное в социальной сети, как и доходы Facebook от рекламы.

Социальная сеть Facebook заблокировала пользователя и его расширение, которое отписывало аккаунт от всех страниц. Об этом британский разработчик Луи Барклай написал в журнале Slate.

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По словам автора, он создал и опубликовал в открытом доступе браузерное расширение Unfollow Everything. Оно позволяло одним кликом отписаться (unfollow) от друзей, сообществ и страниц, чтобы быстро очистить новостную ленту Facebook. При этом список друзей сохранялся — пользователи могли лего находить их и продолжать общаться. Такой метод также позволяет с нуля настроить подписки, выбрав лишь самые нужные.

Луи Барклаю пришел к выводу, что ему не нужна лента новостей, которая является главным источником дохода для Facebook. Эта нескончаемая страница приветствует всех пользователей при входе, задерживает их в социальной сети и демонстрирует рекламные уведомления. Как рассказал сотрудник компании, время, проведенное на ленте, переводится в просмотренную и нажатую рекламу, обеспечивающую Facebook миллиарды долларов дохода.

"Я до сих пор помню ощущения, когда впервые отписался от всего. Это было почти чудо. Я ничего не потерял, так как все еще мог видеть своих любимых друзей и группы, обращаясь к ним напрямую. Но я обрел потрясающий контроль. У меня больше не было соблазна прокручивать бесконечную ленту с контентом. Время, которое я провел в Facebook, резко сократилось. В одночасье моя зависимость от Facebook стала управляемой", — заявил Луи Барклай.

По словам разработчика, летом 2021 года Facebook прислала ему письмо, в котором пригрозил судом. Луи Барклая навсегда забанили в Facebook и Instagram, несмотря на то, что пользователь удалил расширение из магазина Chrome Store, и пообещал больше никогда не использовать подобные инструменты против сервисов компании.

Луи Барклай посчитал такое решение несправедливым, ведь он вел основной аккаунт около 15 лет, как основной способ общения с родными и близкими. Меры, принятые Facebook, также возмутили юристов из Института Первой поправки Найта при Колумбийском университете в Великобритании. Будучи британцем, мужчина решил не спорить с компанией, опасаясь больших судебных издержек.

Создатель расширения рассказал, что за несколько месяцев существования Unfollow Everything воспользовались тысячи человек. Некоторые из них в сообщили, что благодаря очищению новостной ленты побороли зависимость от Facebook и смогли изменить свои жизни. Ученые из швейцарского Университета Невшатель использовали сервис для изучения влияния новостной ленты на время, проведенное в социальной сети и чувства пользователей. Исследователи собрали людей в две группы: одна отписывались от всего при помощи расширения, а другая — пользовались лентой, как обычно. Участники анонимно отвечали на вопросы, в частности о времени, проведенном в Facebook.

"Facebook все чаще использует свои условия обслуживания, чтобы сломить не только исследования, но и инструменты, которые дают пользователям больше контроля над своими данными и работой с платформой", — отметил Луи Барклай. — "Поведение Facebook не просто антиконкурентное; оно антипотребительское. Мы заперты в платформах в силу их неоспоримой полезности, а затем лишены возможности сделать законный выбор в отношении того, как их использовать".

Ранее стало известно, почему произошел сбой работы Facebook, Instagram и WhatsApp. Эксперты пришли к выводу, что сеть компании отключилась от Интернета из-за технической ошибки, связанной с обновлением.

Писали также, что Facebook разрешил премиум-пользователям нарушать правила соцсети. Разработчики составили "белый список", в который вошли звезды, политики и журналисты.