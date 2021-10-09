Facebook змусив видалити безкоштовне розширення для моментальної відписки від усіх сторінок

Очищення новинної стрічки скорочує час, проведений в соціальній мережі, як і доходи Facebook від реклами.

Соціальна мережа Facebook заблокувала користувача і його розширення, яке відписувався аккаунт від всіх сторінок. Про це британський розробник Луї Барклай написав в журналі Slate.

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За словами автора, він створив і опублікував у відкритому доступі браузерне розширення Unfollow Everything. Воно дозволяло одним кліком відписатися (unfollow) від друзів, спільнот і сторінок, щоб швидко очистити новинну стрічку Facebook. При цьому список друзів зберігався — користувачі могли легко знаходити їх і продовжувати спілкуватися. Такий метод також дозволяє з нуля налаштувати підписки, вибравши лише найпотрібніші.

Луї Барклаю прийшов до висновку, що йому не потрібна стрічка новин, яка є головним джерелом доходу для Facebook. Ця нескінченна сторінка вітає всіх користувачів при вході, затримує їх в соціальній мережі і демонструє рекламні повідомлення. Як розповів співробітник компанії, час, проведений на стрічці, перекладається в переглянуту і натиснуту рекламу, що забезпечує Facebook мільярди доларів доходу.

"Я до сих пір пам'ятаю відчуття, коли вперше відписався від усього. Це було майже чудо. Я нічого не втратив, так як все ще міг бачити своїх улюблених друзів і групи, звертаючись до них безпосередньо. Але я знайшов приголомшливий контроль. У мене більше не було спокуси прокручувати нескінченну стрічку з контентом. Час, який я провів в Facebook, різко скоротилося. відразу моя залежність від Facebook стала керованою ", — заявив Луї Барклай.

За словами розробника, влітку 2021 року Facebook надіслала йому листа, в якому пригрозила судом. Луюі Барклая назавжди забанили в Facebook та Instagram, незважаючи на те, що користувач видалив розширення з магазину Chrome Store і пообіцяв більше ніколи не використовувати подібні інструменти проти сервісів компанії.

Луї Барклай вважає таке рішення несправедливим, адже він вів основний аккаунт близько 15 років як основний спосіб спілкування з рідними і близькими. Заходи, прийняті Facebook, також обурили юристів з Інституту Першої поправки Найта при Колумбійському університеті у Великій Британії. Будучи британцем, чоловік вирішив не сперечатися з компанією, побоюючись великих судових витрат.

Творець розширення розповів, що за кілька місяців існування Unfollow Everything скористалися тисячі чоловік. Деякі з них в повідомили, що завдяки очищенню новинної стрічки побороли залежність від Facebook і змогли змінити свої життя. Вчені з швейцарського Університету Невшатель використовували сервіс для вивчення впливу новинної стрічки на час, проведений в соціальній мережі і почуття користувачів. Дослідники зібрали людей в дві групи: одна відписувалися від всього за допомогою розширення, а інша — користувалися стрічкою, як зазвичай. Учасники анонімно відповідали на питання, зокрема про час, проведений в Facebook.

"Facebook все частіше використовує свої умови обслуговування, щоб зломити не тільки дослідження, але і інструменти, які дають користувачам більше контролю над своїми даними і роботою з платформою", — зазначив Луї Барклай. — "Поведінка Facebook не просто антиконкурентну; воно антикористувацьке. Ми замкнені в платформах в силу їх незаперечної корисності, а потім позбавляємося можливості зробити законний вибір щодо того, як їх використовувати".

Раніше стало відомо, чому стався збій роботи Facebook, Instagram і WhatsApp. Експерти прийшли до висновку, що мережа компанії відключилася від Інтернету через технічну помилку, пов'язаної з оновленням.

Писали також, що Facebook дозволив преміум-користувачам порушувати правила соцмережі. Розробники склали "білий список", в який увійшли зірки, політики та журналісти.