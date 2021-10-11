82-летний инженер создал гаджет, который добывает воду из разреженного воздуха (видео)

Изобретатель уверен, что его технология сможет помочь людям в засушливых регионах, возможно, даже в пустынях.

Нехватка воды — серьезная проблема во всем мире. Хотя для многих из нас получить доступ к чистой воде достаточно просто, другим людям требуется пройти несколько километров, чтобы получить доступ к питьевой воде. Даже устойчивые сообщества могут столкнуться с внезапной нехваткой питьевой воды из-за политического конфликта, стихийных бедствий или даже изменения климата. Изобретение 82-летнего Энрике Веги стало результатом одной из таких катастроф, обрушившихся на его родную страну, Испанию, в 1990-х годах.

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Об этом сообщает Reuters.

Испания подвержена засухам и масштабная засуха случилась в 1990-х годах, продлившись 5 лет. Энрике, памятуя об этой проблеме, создал устройство, работающее по принципу кондиционера. Однако его цель не охлаждать воздух, а конденсировать водяной пар. Однако изобретение Веги не могло работать при более высоких температурах окружающей среды (например, при +40°C), которые привычны для регионов с дефицитом воды. Поэтому он улучшил возможности машины и в 2004 году основал компанию Aquaer, чтобы предложить миру свое творение.

Помимо предоставления водных растворов для пищевой промышленности и здравоохранения, компания также поставляет оборудование для деревень и небольших городов через неправительственную организацию Water Inception. Более того, компактная модель устройства может подавать 50-70 л воды в день, а более крупная установка может производить до 5000 л в день, сообщает Reuters.

"Наша цель — добраться до таких мест, как лагеря беженцев, в которых нет питьевой воды", — сказал Вега. "Наша идея состоит не только в том, чтобы создать эффективное устройство, но и в том, чтобы сделать его полезным для людей, которым приходится преодолевать километры, чтобы принести воду или построить колодцы".

Когда компания установила один из своих гаджетов в пустыне Намиб, для местных жителей это стало большим сюрпризом. Компания утверждает, что последние модели Aquaer также могут работать при влажности воздуха 10-15%.

Компания Water Inception также установила машину производительностью 500 л в день в лагере беженцев недалеко от Триполи в Ливане. В настоящее время НПО собирает средства для установки солнечных панелей на машину и снижения электрических, а также экологических издержек процесса.

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