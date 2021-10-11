82-річний інженер створив гаджет, який видобуває воду з розрідженого повітря (відео)

Винахідник упевнений, що його технологія зможе допомогти людям у посушливих регіонах, можливо, навіть у пустелях.

Брак води — серйозна проблема в усьому світі. Хоча для багатьох з нас отримати доступ до чистої води досить просто, іншим людям потрібно пройти кілька кілометрів, щоб отримати доступ до питної води. Навіть стійкі спільноти можуть зіткнутися з раптовою потребою в питній воді через політичний конфлікт, стихійні лиха або навіть зміни клімату. Винахід 82-річного Енріке Веги стало результатом однієї з таких катастроф, що обрушилися на його рідну країну, Іспанію, в 1990-х роках.

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Про це повідомляє Reuters.

Іспанія схильна до посух, і масштабна посуха трапилася в 1990-х роках, яка тривала 5 років. Енріке, пам'ятаючи про цю проблему, створив пристрій, що працює за принципом кондиціонера. Однак, його мета не охолоджувати повітря, а конденсувати водяну пару. Однак, винахід Веги не міг працювати за більш високих температур навколишнього середовища (наприклад, за +40 ° C), які звичні для регіонів з дефіцитом води. Тому він покращив можливості машини і у 2004 році заснував компанію Aquaer, щоб запропонувати світові своє творіння.

Крім надання водних розчинів для харчової промисловості та охорони здоров'я, компанія також поставляє обладнання для сіл і невеликих міст через неурядову організацію Water Inception. Більше того, компактна модель пристрою може подавати 50-70 л води на день, а більша установка може виробляти до 5000 л на день, повідомляє Reuters.

"Наша мета — дістатися до таких місць, як табору біженців, у яких немає питної води", — сказав Вега. "Наша ідея полягає не тільки в тому, щоб створити ефективний пристрій, але і в тому, щоб зробити його корисним для людей, яким доводиться долати кілометри, щоб принести воду або побудувати колодязі".

Коли компанія встановила один зі своїх гаджетів у пустелі Наміб, для місцевих жителів це стало великим сюрпризом. Компанія стверджує, що останні моделі Aquaer також можуть працювати за вологості повітря 10-15%.

Компанія Water Inception також встановила машину продуктивністю 500 л на день у таборі біженців недалеко від Триполі в Лівані. Наразі НВО збирає кошти для встановлення сонячних панелей на машину і зниження електричних, а також екологічних витрат процесу.

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