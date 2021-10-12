Китайский ИИ будет править миром к 2040-м годам: эксперт объяснил, почему это случится

Власти КНР заставили местные компании вкладывать деньги в развитие ИИ, в то время, как США инвестируют "не туда, куда нужно", полагает экс-сотрудник Пентагона.

Китай намного опередил США в разработке искусственного интеллекта, который к 2040-м годам может стать доминирующей технологией во всем мире.

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Об этом бывший директор по программному обеспечению Пентагона Николас Чейллан рассказал в интервью Financial Times.

Директор подразделения недавно ушел в отставку в знак протеста против того, что американские власти слишком медленно внедряют ИИ в оборонную сферу. По его словам, США уже проиграли технологическую войну против Китая и вскоре не смогут дать отпор киберугрозам из Поднебесной. Благодаря такому отрыву в ближайшем будущем китайцы смогут диктовать всему миру свои условия, контролируя все, — начиная от медиа и заканчивая геополитикой.

"Мы не сможем противостоять Китаю через 15–20 лет, потому как мы не конкурентоспособны. По-моему, все уже закончилось", — заявил Николас Чейллан.

Как уверяет экс-руководитель Пентагона по ПО, технологии ИИ окажут более сильное влияние на будущее США, чем дорогостоящие истребители 5-го поколения, такие как F-35. По его словам, правительство выделяет на оборону в 3 раза больше Китая, однако неправильно распределяет бюджет и вкладывает огромные суммы денег совсем не туда, куда нужно. При этом системы кибербезопасности в некоторых госдепартаментах находятся "на уровне детского сада".

Николас Чайллан также обвинил Google в нежелании сотрудничать с Минобороны США в разработке искусственного интеллекта, а также раскритиковал этическую политику и бюрократию, которые значительно тормозит развитие страны. Он отметил, что китайские компании были обязаны интенсивно работать с правительством, невзирая на этику — именно поэтому добились больших успехов в сфере машинного обучения.

Еще в начале 2021 года уполномоченная Конгрессом комиссия США по национальной безопасности предупредила, что Китай может превзойти США в качестве мировой сверхдержавы в области искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия. Как заявил экс-директор, вскоре он намерен выступить в Конгрессе с докладом о том, насколько серьезной является угроза того, что китайцы превзойдут Штаты. По информации FT, секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл обсудил с Николасом Чейлланом рекомендации по разработке программного обеспечения Минобороны после отставки последнего и поблагодарил его за труды.

Ранее бывший топ-менеджер Google Кай-Фу Ли раскрыл главные угрозы со стороны искусственного интеллекта. По его словам, большие опасения вызывает "умное" вооружение, способное убивать людей по своему собственному решению — в таком случае будет очень сложно найти ответственных за военные преступления.

Недавно ученый из MIT рассказал, почему стоит бояться ИИ уже сейчас. Профессор Дарон Аджемоглу назвал 3 основные причины, одной из которых является сокращение рабочих мест.