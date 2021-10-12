Китайський ШІ правитиме світом до 2040-х років: експерт пояснив, чому це станеться

Влада КНР змусила місцеві компанії вкладати гроші в розвиток ШІ, в той час, як США інвестують "не туди, куди потрібно", вважає ексспівробітник Пентагону.

Китай набагато випередив США в розробці штучного інтелекту, який до 2040-х років може стати домінувальною технологією в усьому світі.

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Про це колишній директор із програмного забезпечення Пентагону Ніколас Чейллан розповів в інтерв'ю Financial Times.

Директор підрозділу нещодавно пішов у відставку на знак протесту проти того, що американська влада занадто повільно впроваджує ШІ в оборонну сферу. За його словами, США вже програли технологічну війну проти Китаю і незабаром не зможуть дати відсіч кіберзагрозам із Піднебесної. Завдяки такому відриву в найближчому майбутньому китайці зможуть диктувати усьому світу свої умови, контролюючи все, — починаючи від медіа і закінчуючи геополітикою.

"Ми не зможемо протистояти Китаю через 15-20 років, тому що ми не конкурентоспроможні. По-моєму, все вже закінчилося", — заявив Ніколас Чейллан.

Як запевняє екскерівник Пентагону з ПЗ, технології ШІ чинитимуть більш сильний вплив на майбутнє США, ніж дорогі винищувачі 5-го покоління, такі як F-35. За його словами, уряд виділяє на оборону втричі більше Китаю, проте неправильно розподіляє бюджет і вкладає величезні суми грошей зовсім не туди, куди потрібно. При цьому системи кібербезпеки в деяких держдепартаментах знаходяться "на рівні дитячого садка".

Ніколас Чайллан також звинуватив Google в небажанні співпрацювати з Міноборони США в розробці штучного інтелекту, а також розкритикував етичну політику і бюрократію, які значно гальмують розвиток країни. Він зазначив, що китайські компанії були зобов'язані інтенсивно працювати з урядом, незважаючи на етику — саме тому досягли великих успіхів у сфері машинного навчання.

Ще на початку 2021 року уповноважена Конгресом комісія США з національної безпеки попередила, що Китай може перевершити США як світова наддержава в галузі штучного інтелекту протягом наступного десятиліття. Як заявив ексдиректор, незабаром він має намір виступити в Конгресі з доповіддю про те, наскільки серйозною є загроза того, що китайці перевершать Штати. За інформацією FT, секретар ВПС США Френк Кендалл обговорив з Ніколасом Чейлланом рекомендації з розробки програмного забезпечення Міноборони після відставки останнього і подякував йому за працю.

Раніше колишній топменеджер Google Кай-Фу Лі розкрив головні загрози з боку штучного інтелекту. За його словами, великі побоювання викликає "розумне" озброєння, здатне вбивати людей за своїм власним рішенням — у такому випадку буде дуже складно знайти відповідальних за військові злочини.

Нещодавно вчений з MIT розповів, чому варто боятися ШІ вже зараз. Професор Дарон Аджемоглу назвав 3 основні причини, однією з яких є скорочення робочих місць.