Инженер ВМС США продавал секреты об атомных подлодках, пряча SD-карты с данными в бутербродах

Американец отправил послание иностранным властям, благодаря чему на него вышел агент ФБР под прикрытием. Мужчине заплатили более $100 тыс., после чего арестовали.

Инженера Военно-морских сил США Джонатана Тэббе и его жену арестовали за попытку продать секретную информацию об атомных подводных лодках, спрятанную в еде.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Подробности сообщает официальный сайт Министерства юстиции страны.

По данным следствия, 42-летний Джонатан Тэббе из Аннаполиса, штат Мэриленд, в апреле отправил иностранному правительству посылку с образцами секретных данных и инструкциями по ведению секретной переписки. Вскоре после этого он связался с сотрудником ФБР под прикрытием, который представился агентом иностранного государства (название государства не указывается).

8 июня 2021 года Тэббе получил аванс от заказчика в $10 тыс. в криптовалюте и оставил в условленном месте на территории Западной Вирджинии SD-карту, спрятанную в бутербродах с арахисовым маслом, а еще за $20 тыс. отправил ключ дешифровки по электронной почте. Как обнаружило ФБР, на флешке содержалась реальная информация о ядерных реакторах подлодок. 28 августа Тэббе вместе с женой Дайаной оставил еще одну посылку, на этот раз спрятал карту в упаковке со жвачкой — сумма сделки составила $70 тыс.

9 октября инженера арестовали во время передачи третьей зашифрованной SD-карты в Западной Вирджинии. Супругам предъявили обвинения шпионаже и нарушении Закона об атомной энергии.

Отмечается, что Джонатан Тэббе работал инженером-ядерщиком в военно-морской программе и занимался ядерными двигателями. Он прошел сложную проверку безопасности Министерства обороны США и получил доступ к закрытым данным. После этого мужчина работал с информацией о военно-морских ядерных силовых установок, включая чувствительные военные элементы конструкции, рабочие параметры и характеристики реакторов для военных кораблей.

Ранее писали, что разработчик Ethereum Вирджил Гриффит сознался в помощи КНДР. Как сообщил Минюст США, мужчина консультировал корейцев, как обходить американские санкции при помощи криптовалюты, во время конференции в Пхеньяне, посвященной блокчейн-технологиям.