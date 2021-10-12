Інженер ВМС США продавав секрети про атомні підводні човни, ховаючи SD-карти з даними в бутербродах

Американець відправив послання іноземним владам, завдяки чому на нього вийшов агент ФБР під прикриттям. Чоловікові заплатили понад $100 тис., після чого заарештували.

Інженера Військово-морських сил США Джонатана Теббе та його дружину заарештували за спробу продати секретну інформацію про атомні підводні човни, заховану в їжі.

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Подробиці повідомляє офіційний сайт Міністерства юстиції країни.

За даними слідства, 42-річний Джонатан Теббе з Аннаполісу, штат Меріленд, у квітні відправив іноземному уряду посилку зі зразками секретних даних та інструкціями з ведення секретного листування. Незабаром після цього він зв'язався зі співробітником ФБР під прикриттям, який представився агентом іноземної держави (назва держави не вказується).

8 червня 2021 року Теббе отримав аванс від замовника в $10 тис. у криптовалюті та залишив у домовленому місці на території Західної Вірджинії SD-карту, заховану в бутербродах з арахісовим маслом, а ще за $20 тис. відправив ключ дешифрування електронною поштою. Як з'ясувало ФБР, на флешці містилася реальна інформація про ядерні реактори підводних човнів. 28 серпня Теббе разом із дружиною Дайаною залишив ще одну посилку, цього разу сховав карту в упаковці із жуйкою — сума операції склала $70 тис.

9 жовтня інженера заарештували під час передавання третої зашифрованої SD-карти в Західній Вірджинії. Подружжю пред'явили звинувачення в шпигунстві та порушенні Закону про атомну енергію.

Зазначається, що Джонатан Теббе працював інженером-ядерником у військово-морській програмі та займався ядерними двигунами. Він пройшов складну перевірку безпеки Міністерства оборони США й отримав доступ до закритих даних. Після цього чоловік працював з інформацією про військово-морські ядерні силові установки, враховуючи чутливі військові елементи конструкції, робочі параметри і характеристики реакторів для військових кораблів.

Раніше писали, що розробник Ethereum Вірджіл Гріффіт зізнався в допомозі КНДР. Як повідомив Мін'юст США, чоловік консультував корейців, як обходити американські санкції за допомогою криптовалюти, під час конференції в Пхеньяні, присвяченій блокчейн-технологіям.