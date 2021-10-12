Искусственный интеллект нашел портрет незнакомки под известной картиной Пикассо

Ученые компании Oxia Palus утверждают, что изображение может отличаться от оригинала из-за несовершентсва технологий.

Британские ученые с помощью искусственного интеллекта восстановили изображение обнаженной женщины, которое находилось под другим изображением авторства Пабло Пикассо — "Завтрак слепого".

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Об этом сообщает агентство CNN.

Изображение под верхним слоем краски было обнаружено учеными компании Oxia Palus, которая использует технологии для "воскрешения" утраченных произведений изобразительного искусства. Для восстановления изображения первоначальной картины специалисты использовали рентгенофлуоресцентный анализ, передовые технологии визуализации и 3D-печати. При помощи ИИ, который изучал особенности стиля Пикассо, были подобраны цвета и восстановлена текстура мазков, после чего картину напечатали с помощью 3D-принтера.

Ученые предполагают, что восстановленный вариант скрытой картины может отличаться от оригинала, однако для того чтобы более точно воспроизвести изображение пока не достаточно уровня технологий.

Картина "Завтрак слепого" является одним из значимых полотен Пикассо "голубого периода" в его творчестве. В период с 1900 по 1904 годы художник писал мрачные полотна в основном в синих и сине-зеленых оттенках. Исследователи его творчества говорят о времени депрессии и отчаяния, которые переживал художник в Париже.

[ + – ] Картина Пабло Пикассо "Завтрак слепого"

Пикассо закрасил фигуру женщины в 1903 году, вероятно потому, что ему не хватало средств для приобретения достаточного количества холстов, чтобы писать новые картины.

"В то время, когда Пикассо написал "Одиноко сидящую обнаженную" (так была названа восстановленная картина) и "Завтрак слепого", он был беден, а материалы стоили дорого, поэтому, скорее всего, он зарисовал первую работу", — объяснил сотрудник Oxia Palus Джордж Канн. "Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он скрыл для будущих поколений, наконец восстановили. Через 48 лет после его смерти и через 118 лет после того, как картина была скрыта".

Напомним, что во время сканирования инфракрасным рентгеном известного полотна Пабло Пикассо "Still Life", был обнаружен скрытый эскиз, на котором изображен предмет похожий на стул или стол.

В 2019 году 20-летний житель Лондона, порезал картину Пабло Пикассо под названием "Бюст женщины", стоимостью 26 млн долларов в Современной галерее Тейт в столице Великобритании.