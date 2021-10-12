Штучний інтелект знайшов портрет незнайомки під відомою картиною Пікассо

Учені компанії Oxia Palus стверджують, що зображення може відрізнятися від оригіналу через недосконалість технологій.

Британські вчені з допомогою штучного інтелекту відновили зображення оголеної жінки, яка перебувала під іншим зображенням авторства Пабло Пікассо — "Сніданок сліпого".

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Про це повідомляє агентство CNN.

Зображення під верхнім шаром фарби було виявлено вченими компанії Oxia Palus, яка використовує технології для "воскресіння" втрачених творів образотворчого мистецтва. Для відновлення зображення первісної картини фахівці використовували рентгенофлуоресцентний аналіз, передові технології візуалізації та 3D-друку. За допомогою ШІ, який вивчав особливості стилю Пікассо, були підібрані кольори та відновлена текстура мазків, після чого картину надрукували за допомогою 3D-принтера.

Учені припускають, що відновлений варіант прихованої картини може відрізнятися від оригіналу, однак для того, щоб точніше відтворити зображення, поки не достатньо рівня технологій.

Картина "Сніданок сліпого" є одним зі значущих полотен Пікассо "блакитного періоду" в його творчості. У період із 1900 по 1904 роки художник писав похмурі полотна в основному в синіх і синьо-зелених відтінках. Дослідники його творчості говорять про час депресії та відчаю, які переживав художник у Парижі.

[ + – ] Картина Пабло Пікассо "Сніданок сліпого"

Пікассо зафарбував фігуру жінки в 1903 році, ймовірно тому, що йому не вистачало коштів для придбання достатньої кількості полотен, щоб писати нові картини.

"У той час, коли Пікассо написав "Оголену, яка сидить самотньо" (так була названа відновлена картина) і "Сніданок сліпого", він був бідний, а матеріали коштували дорого, тому, швидше за все, він замалював першу роботу, — пояснив співробітник Oxia Palus Джордж Канн. — Я сподіваюся, що Пікассо був би щасливий, дізнавшись, що скарб, який він приховав для майбутніх поколінь, нарешті відновили. Через 48 років після його смерті та через 118 років після того, як картина була прихована".

Нагадаємо, що під час сканування інфрачервоним рентгеном відомого полотна Пабло Пікассо "Still Life" було виявлено прихований ескіз, на якому зображений предмет схожий на стілець або стіл.

У 2019 20-річний житель Лондона порізав картину Пабло Пікассо під назвою "Бюст жінки" вартістю 26 млн доларів у Сучасній галереї Тейт у столиці Великобританії.