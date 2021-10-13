Эксперты выяснили, на сколько подешевели батареи для электрокаров за последние 13 лет

Только за последние 2 года аккумуляторы стали на 25% дешевле благодаря развитию технологий и массовому распространению электрокаров по всему миру.

За последние 13 лет стоимость батарей для автомобилей с электродвигателями снизилась примерно в 8 раз.

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Такие данные представило Министерство энергетики США на официальном сайте.

Согласно отчету, по состоянию на 2021 год удельная стоимость литий-ионных тяговых батарей в среднем составляет $157 за 1 кВт∙ч полезной емкости и $143 за 1 кВт∙ч общей емкости при производстве 100 тыс. единиц в год.

В 2008 году цена была на 87% выше — $1237 за 1 кВт∙ч полезной емкости. По текущему курсу 13 лет назад стоимость батарей составляла бы около $1000. Как показывает график американского министерства, стоимость резко сократилась до $200 в 2019 году. Таким образом за два года она упала почти на 25%.

[ + – ] График изменения цен на батареи для электрокаров в США

Стоит отметить, что данные лишь примерно показывают ситуацию на мировом рынке, так как никто не знает точную сумму, потраченную на автомобильные батареи. В то же время, результаты исследования Минэнергетики свидетельствует о значительном развитии отрасли.

Не удивительно, ведь развитие технологий уже позволило инженерам создать электромобили с мощными аккумуляторами, способные проехать огромные расстояния без подзарядки, при этом зарядные станции регулярно устанавливают в разных уголках мира. Как отмечает сайт InsideEVs, к такому удешевлению привели инновации в производстве, дизайне оборудования, качестве производства, а также массовое распространение транспорта на электрической тяге. Аналитики уверены, что в ближайшие годы технологии станут еще в сотни раз мощнее и доступнее.

Ранее мы сообщали о том, что ученым удалось создать твердотельные накопители, работающие в 10 раз эффективнее, чем самые современные литий-ионные батареи.

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