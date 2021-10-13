Експерти з'ясували, на скільки подешевшали батареї для електрокарів за останні 13 років

Тільки за останні 2 роки акумулятори стали на 25% дешевші завдяки розвитку технологій і масовому поширенню електрокарів по всьому світу.

За останні 13 років вартість батарей для автомобілів з електродвигунами знизилася приблизно у 8 разів.

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Такі дані представило Міністерство енергетики США на офіційному сайті.

Згідно зі звітом, станом на 2021 рік питома вартість літій-іонних тягових батарей здебільшого становить $157 за 1 кВт∙год корисної ємності та $143 за 1 кВт∙год загальної ємності для виробництва 100 тис. одиниць на рік.

У 2008 році ціна була на 87% вища — $1 237 за 1 кВт∙год корисної ємності. За поточним курсом 13 років тому вартість батарей становила б приблизно $1 000. Як показує графік американського міністерства, вартість різко скоротилася до $200 у 2019 році. Так за два роки вона впала майже на 25%.

[ + – ] Графік зміни цін на батареї для електрокарів у США

Варто зазначити, що дані лише приблизно показують ситуацію на світовому ринку, оскільки ніхто не знає точну суму, витрачену на автомобільні батареї. У той же час, результати дослідження Міненергетики свідчать про значний розвиток галузі.

Тож не дивно, адже розвиток технологій вже дозволив інженерам створити електромобілі з потужними акумуляторами, здатні проїхати величезні відстані без підзарядки, при цьому зарядні станції регулярно встановлюють в різних куточках світу. Як зазначає сайт InsideEVs, до такого здешевлення призвели інновації у виробництві, дизайні обладнання, якості виробництва, а також масове поширення транспорту на електричній тязі. Аналітики впевнені, що в найближчі роки технології стануть ще в сотні разів могутнішими і доступнішими.

Раніше ми повідомляли про те, що вченим вдалося створити твердотільні накопичувачі, що працюють в 10 разів ефективніше, ніж найсучасніші літій-іонні батареї.

Також писали про британського інженера, який переробляв ретро-мобілі на сучасні електрокари.