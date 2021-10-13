Facebook за 6 лет не смог удалить кадры убийства журналистки по требованию ее отца (видео 18+)

Убийца снял свое нападение на журналистку и оператора на GoPro. Файл до сих пор находится в открытом доступе и шокирует зрителей, вопреки обещаниям руководства Facebook удалить его.

Американец Энди Паркер подал в Федеральную комиссию по связи США на Facebook, которая за 6 лет не сподобилась удалить видео убийства его дочери — журналистки Элисон Паркер.

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Об этом пишет издание Vice.

Инцидент произошел 26 августа 2015 года в городе Монета, штат Вирджиния. Во время прямого эфира телеканала CBS бывший репортер вмешался в съемки интервью, выстрелил в оператора Адама Уорда, а затем погнался за Элисон Паркер и убил ее. Затем стрелок опубликовал в Интернете кадры преступления, которые сам снял на камеру GoPro, ролик быстро разошелся по социальным сетям и был многократно скачан и перезалит пользователями.

Facebook несколько раз обещала удалить все это видео (и его копии) со своих платформ, однако 6 лет спустя они до сих пор находятся в открытом доступе в одноименной соцсети, а также в Instagram. Притом не вновь перезалитые копии, а публикации от 2015 года. В связи с этим Энди Паркер требует, чтобы Федеральная комиссия приняла меры против компании.

[ + – ] Элисон Паркер и оператор Адам Уорд

"Реальность такова, что Facebook и Instagram возлагают на жертв и их семьи ответственность за контроль над графическим контентом, требуя от них снова и снова переживать худшие моменты", — отметил отец погибшей журналистки в своем заявлении.

Видео убийства Элисон Паркер широко используют поклонники теорий заговоров и мистификаторы, которые продолжают постить видео с GoPro стрелка и его фрагменты на YouTube, Facebook, Instagram. С помощью этих кадров некоторые пользователи пытаются доказать, что стрельба была постановочной. Энди Паркер отметил, что не может смириться с мыслью о том, что запись гибели его дочери используют для пропаганды теорий заговора, финансовой выгоды или просто для шокирования аудитории.

"Facebook и Instagram вводит пользователей в заблуждение относительно безопасности своих платформ. Более того, пользователям сложно повлиять на компанию, когда речь идет об удалении оскорбительного, неподобающего контента. Если бы юзеры знали, что они несут бремя контроля за контентом, они бы не использовали социальные платформы", — сказано в жалобе.

Отец журналистки добавил, что больше не может пересматривать трагические кадры, поэтому попросил о помощи команду волонтеров, которые отмечают видео в Facebook и Instagram от его имени. 6 октября этого года волонтеры обнаружили в соцсети 5 роликов, датированных 2015 годом, днем ранее они нашли еще 3 ролика. Они сохранились, несмотря на то, что позиция Энди Паркера известна высшему руководству компании.

Ранее господин Паркер сотрудничал с некоммерческой организацией Coalition for a Safer Web (Коалиция за безопасную Сеть), которая борется за удаление экстремистского контента из социальных сетей. В начале 2020 года ее президент Марк Гинзберг обратился напрямую к операционному директору Facebook Шерил Сэндберг и потребовал удалить из Facebook видео с убийством Элисон. Вскоре менеджер ответила:

"Спасибо за ваше письмо, — и что дали нам знать об этом. Мы очень благодарны. Это видео было удалено, и мы сделали все, чтобы предотвратить загрузки в будущем".

Коалиция также заручилась поддержкой сенатора от Гаваев Мази Хироно, с помощью которого вновь обратили внимание Facebook на проблему Паркера. В декабре 2020 года компания в новом письме осудила публикацию видео и заявила, что пытается удалить подобный контент из социальных сетей в соответствии с внутренней политикой.

"Эти видео нарушают нашу политику, и мы продолжаем удалять их с платформы, как и делали с тех пор, как впервые произошел этот инцидент. Мы также продолжаем искать и удалять визуально похожие видео на стадии загрузки", — заверил представитель Facebook в комментарии Vice.

В прошлом году Паркер подал аналогичную жалобу против YouTube за размещение копий видео. В документе шла речь о том, что YouTube нарушает собственные условия обслуживания, размещая контент, который, по его утверждению, запрещен. Тогда отец призвал Федеральную торговую комиссию "положить конец вопиющему обману потребителей". На сегодняшний день Фокусу не удалось найти подобных роликов на видеохостинге.

Ранее появилась информация, что Facebook разжигала насилие в Мьянме и Эфиопии вопреки собственной политике. Как показали исследования, алгоритмы социальных сетей компании рекомендовали публикации с пропагандой насилия на этнической почве. Эксперты пришли к выводу, что Facebook плохо отслеживает нарушения в странах, где постят контент не на английском языке.