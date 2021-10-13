Facebook за 6 років не спромігся видалити кадри вбивства журналістки на вимогу її батька (відео 18+)

Убивця зняв свій напад на журналістку й оператора на GoPro. Файл досі у відкритому доступі і шокує глядачів, всупереч обіцянкам керівництва Facebook видалити його.

Американець Енді Паркер подав скаргу у Федеральну комісію із зв'язку США на Facebook, яка за 6 років не спромоглася видалити відео вбивства його дочки — журналістки Елісон Паркер.

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Про це пише видання Vice.

Інцидент стався 26 серпня 2015 року в місті Монета, штат Вірджинія. Під час прямого ефіру телеканалу CBS колишній репортер втрутився в зйомки інтерв'ю, вистрілив в оператора Адама Ворда, а потім погнався за Елісон Паркер і вбив її. Потім стрілок опублікував в інтернеті кадри злочину, які сам зняв на камеру GoPro, ролик швидко розійшовся по соціальних мережах і був багаторазово завантажений і перезалитий користувачами.

Facebook кілька разів обіцяла видалити всі це відео (та його копії) зі своїх платформ, однак 6 років по тому вони досі є у відкритому доступі в однойменній соцмережі, а також в Instagram. При тому не знову перезалиті копії, а публікації від 2015 року. У зв'язку з цим Енді Паркер вимагає, щоб Федеральна комісія вжила заходів проти компанії.

[ + – ] Елісон Паркер і оператор Адам Ворд

"Реальність така, що Facebook та Instagram покладають на жертв та їхні сім'ї відповідальність за контроль над графічним контентом, вимагаючи від них знову і знову переживати найгірші моменти", — зазначив батько загиблої журналістки у своїй заяві.

Відео вбивства Елісон Паркер широко використовують прихильники теорій змов і містифікатори, які продовжують постити відео з GoPro стрілка та його фрагменти на YouTube, Facebook, Instagram. За допомогою цих кадрів деякі користувачі намагаються довести, що стрілянина була постановочною. Енді Паркер зазначив, що не може змиритися з думкою про те, що запис загибелі його доньки використовують для пропаганди теорій змови, фінансової вигоди або просто для шокування аудиторії.

"Facebook та Instagram вводить користувачів в оману щодо безпеки своїх платформ. Більше того, користувачам складно вплинути на компанію, коли мова йде про видалення образливого, неналежного контенту. Якби користувачі знали, що вони несуть тягар контролю за контент, вони б не використовували соціальні платформи", — сказано в скарзі.

Батько журналістки додав, що більше не може переглядати трагічні кадри, тому попросив про допомогу команду волонтерів, які позначають відео у Facebook та Instagram від його імені. 6 жовтня цього року волонтери виявили в соцмережі 5 роликів, датованих 2015 роком, днем раніше вони знайшли ще 3 ролики. Вони збереглися, незважаючи на те, що позиція Енді Паркера відома вищому керівництву компанії.

Раніше пан Паркер співпрацював з некомерційною організацією Coalition for a Safer Web (Коаліція за безпечну мережу), яка бореться за видалення екстремістського контенту із соціальних мереж. На початку 2020 року її президент Марк Гінзберг звернувся безпосередньо до операційної директорки Facebook Шеріл Сендберг і зажадав видалити з Facebook відео з убивством Елісон. Незабаром менеджерка відповіла:

"Спасибі за ваш лист, — і що дали нам знати про це. Ми дуже вдячні. Це відео було видалено, і ми зробили все, щоб запобігти завантаженню в майбутньому".

Коаліція також заручилася підтримкою сенатора від Гаваїв Мазі Хіроно, за допомогою якого знову звернули увагу Facebook на проблему Паркера. У грудні 2020 року компанія в новому листі засудила публікацію відео і заявила, що намагається видалити подібний контент із соціальних мереж відповідно до внутрішньої політики.

"Ці відео порушують нашу політику, і ми продовжуємо видаляти їх з платформи, як і робили з тих пір, як вперше відбувся цей інцидент. Ми також продовжуємо шукати і видаляти візуально схожі відео на стадії завантаження", — запевнив представник Facebook у коментарі Vice.

У минулому році Паркер подав аналогічну скаргу проти YouTube за розміщення копій відео. У документі йшлося про те, що YouTube порушує власні умови обслуговування, розміщуючи контент, який, за його твердженням, заборонений. Тоді батько закликав Федеральну торгову комісію "покласти край обману споживачів". На сьогодні Фокусу не вдалося знайти подібних роликів на відеохостингу.

Раніше з'явилася інформація, що Facebook розпалювала насильство в М'янмі та Ефіопії всупереч власній політиці. Як показали дослідження, алгоритми соціальних мереж компанії рекомендували публікації з пропагандою насильства на етнічному ґрунті. Експерти дійшли висновку, що Facebook погано відстежує порушення в країнах, де постять контент не англійською мовою.