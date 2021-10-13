"Хохлома" - слово ненависти. Facebook забанил пост про расписную российскую ракету (фото)

Соцсеть сочла слово "хохлома" ругательством, а фразу о ракете "Союз-2.1а" с его использованием — проявлением ненависти.

Администрация Facebook заблокировала пост популяризатора российской космонавтики Виталия Егорова, в котором было размещено фото ракеты-носителя "Союз-2.1а" с росписью под хохлому. Соцсеть определила это слово как проявление ненависти.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщил Егоров в своем Facebook.

Егоров опубликовал скриншоты уведомления от Facebook, в которых указано, что его пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений.

[ + – ] Уведомление, которое получил Егоров от Facebook

[ + – ] Уведомление от Facebook

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук ее ненавидит. Так и пишет "ненависть"!", — написал Егоров в своем новом посте.

Хохлома — это стиль росписи, который возник в Новгороде. Ракету-носитель "Союз-2.1а" раскрасили под хохлому в честь 800-летия этого города.

Ранее сообщалось, что Facebook расширил список случаев, в которых он будет удалять посты, содержащие "ложную информацию о борьбе с коронавирусом". Компания намерена "банить" учетные записи, группы и страницы, которые распространяют "ложь о вакцинах".