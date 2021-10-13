"Хохлома" — слово ненависті. Facebook забанив пост про розмальовану російську ракету (фото)

Соцмережа визнала слово "хохлома" лайкою, а фразу про ракету "Союз-2.1а" з його використанням — проявом ненависті.

Адміністрація Facebook заблокувала пост популяризатора російської космонавтики Віталія Єгорова, у якому було розміщено фото ракети-носія "Союз-2.1а" з розписом під хохлому. Соцмережа визначила це слово як прояв ненависті.

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Про це повідомив Єгоров у своєму Facebook.

Єгоров опублікував скріншоти повідомлення від Facebook, у яких зазначено, що його пост порушує правила спільноти щодо ворожих висловлювань та образ.

[ + – ] Повідомлення, яке отримав Єгоров від Facebook

[ + – ] Повідомлення від Facebook

"Колеги, автори, хто пише про х****му на ракеті Роскосмосу. Майте на увазі, що Фейсбук її ненавидить. Так і пише "ненависть"!", — написав Єгоров у своєму новому пості.

Хохлома — це стиль розпису, який виник у Новгороді. Ракету-носій "Союз-2.1а" розфарбували під хохлому на честь 800-річчя цього міста.

Раніше повідомлялося, що Facebook розширив перелік випадків, у яких він буде видаляти пости, які містять "неправдиву інформацію про боротьбу з коронавірусом". Компанія має намір "банити" облікові записи, групи і сторінки, які поширюють "брехню про вакцини".