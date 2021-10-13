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"Хохлома" — слово ненависті. Facebook забанив пост про розмальовану російську ракету (фото)

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ракета-носій, ракета, Союз-2.1а, хохлома

Соцмережа визнала слово "хохлома" лайкою, а фразу про ракету "Союз-2.1а" з його використанням — проявом ненависті.

Адміністрація Facebook заблокувала пост популяризатора російської космонавтики Віталія Єгорова, у якому було розміщено фото ракети-носія "Союз-2.1а" з розписом під хохлому. Соцмережа визначила це слово як прояв ненависті.

Про це повідомив Єгоров у своєму Facebook.

Єгоров опублікував скріншоти повідомлення від Facebook, у яких зазначено, що його пост порушує правила спільноти щодо ворожих висловлювань та образ.

повідомлення, скріншот, соцмережа, Facebook
Повідомлення, яке отримав Єгоров від Facebook
скріншот, Facebook
Повідомлення від Facebook

"Колеги, автори, хто пише про х****му на ракеті Роскосмосу. Майте на увазі, що Фейсбук її ненавидить. Так і пише "ненависть"!", — написав Єгоров у своєму новому пості.

Хохлома — це стиль розпису, який виник у Новгороді. Ракету-носій "Союз-2.1а" розфарбували під хохлому на честь 800-річчя цього міста.

Раніше повідомлялося, що Facebook розширив перелік випадків, у яких він буде видаляти пости, які містять "неправдиву інформацію про боротьбу з коронавірусом". Компанія має намір "банити" облікові записи, групи і сторінки, які поширюють "брехню про вакцини".