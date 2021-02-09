Facebook буде видаляти пости з "брехнею про вакцини"

Соцмережа розширила список "заборонених тем"

Компанія Facebook Inc. розширила перелік випадків, у яких вона буде видаляти пости, які містять "неправдиву інформацію про боротьбу з коронавірусом".

Як повідомляється в блозі компанії, соцмережа буде видаляти записи, у яких будуть міститися такі твердження:

коронавірус створений штучно;

вакцини в боротьбі c COVID-19 неефективні;

ця хвороба безпечніша, ніж вакцина;

вакцини небезпечні, токсичні або викликають аутизм.

"Ми негайно почнемо забезпечувати дотримання цієї політики, приділяючи особливу увагу сторінкам, групам і акаунтам, які порушують ці правила", — сказано в повідомленні.

Також у Facebook заявили, що будуть "банити" облікові записи, групи і сторінки, які поширюють "брехню про вакцини".

Раніше повідомлялося, що Telegram став найбільш завантажуваним неігровим додатком у світі, обігнавши Tik-Tok і Facebook: за січень 2021 року Telegram завантажили і встановили 63 млн разів.

Засновник найбільшої у світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг повідомив, що його компанія має намір мінімізувати появу політичного контенту в новинних стрічках користувачів.

Фокус писав про те, що в Україні мають намір ввести податок на послуги цифрових компаній-нерезидентів, якими, зокрема, є найбільші соціальні мережі, месенджери і відеохостинг YouTube.