Обогнал Tik-Tok и Facebook: Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире

За январь 2021 года Telegram скачали и установили 63 млн раз. В Google Play он оказался на первом месте, а в App Store — на четвертом.

Аналитики портала Sensor Tower, который специализируется на мониторинге рынка мобильных приложений, подсчитали, что Telegram стал самым скачиваемой неигровой программой для телефонов в январе 2021 года. По количеству загрузок и установок в Google Play он оказался на первом месте, а в App Store — на четвертом.

В частности, в январе 2021 года Telegram загрузили и установили на свои устройства более 63 миллионов раз. Наибольший процент скачиваний приложения — 24% — пришелся на Индию. На втором месте — 10% — оказались пользователи с Индонезии.

Вторым по частоте скачиваний приложением в январе 2021 года стал TikTok. Его загрузили и установили около 62 миллионов раз. Чаще всего его загружали пользователи из Китая (17%).

По частоте скачиваний Telegram также обогнал такие популярные приложения, как Signal, Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom, MX TakaTak, Snapchat и Messenger (от Facebook).

[ + – ] Самые скачиваемые приложения в январе 2021 года Фото: Sensor Tower

Отметим, 1 февраля 2021 года владелец мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его команда работает эффективнее, чем крупные корпорации, такие как Facebook, потому что в небольших группах есть больше возможностей развиваться.

Напомним, 11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

Отметим, 14 января Дуров заявил, что динамика прироста новых пользователей его платформы в последние несколько дней ускорилась радикальным образом. 12 января он заявил, что в течение последних трех суток в мессенджере появилось свыше 25 миллионов новых аккаунтов, а месячное количество активных пользователей возросло до 500 миллионов.

Ранее Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.