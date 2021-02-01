Дуров объяснил, чем Telegram лучше Facebook: Люди эффективнее работают в небольших группах

По словам бизнесмена, в нынешнем мире монополий и раздутых правительств потенциал сотен миллионов людей подавляется искусственными общественными структурами.

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что его команда работает эффективнее, чем крупные корпорации, такие как Facebook, потому что в небольших группах есть больше возможностей развиваться.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Противостояние капитализма и социализма уже выглядит устаревшим. Я предпочитаю мыслить категориями "централизация против децентрализации". Люди эволюционировали так, что лучше всего работают в небольших группах, менее 150 человек. Вот почему везде, где есть централизация и чрезмерная иерархия, присутствует неэффективность и недостаточно используется человеческий потенциал. Капиталистические монополии и социалистические диктатуры одинаково плохи", – пишет Дуров.

Он добавил, что в естественной среде небольшие команды имеют возможность вырастить эффективного лидера с независимым мнением. По его словам, в нынешнем мире монополий и раздутых правительств потенциал сотен миллионов людей подавляется искусственными общественными структурами, которые налагают множество ограничений.

"По этой причине десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не успевают за тем, что реализует наша небольшая команда в Telegram", – заявил Дуров.

Предприниматель подчеркнул, что настоящее творчество редко удается найти в организациях и обществах, где преобладает чрезмерная иерархия, а личная автономия отсутствует.

"Это также причина того, почему такие страны, как Россия, не могут создавать и удерживать мировые бренды в своих юрисдикциях", – заявил Дуров.

Напомним, 11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

Отметим, 14 января Дуров заявил, что динамика прироста новых пользователей его платформы в последние несколько дней ускорилась радикальным образом. 12 января он заявил, что в течение последних трех суток в мессенджере появилось свыше 25 миллионов новых аккаунтов, а месячное количество активных пользователей возросло до 500 миллионов.

Ранее Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.