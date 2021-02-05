Обігнав Tik-Tok і Facebook: Telegram став найпопулярнішим неігровим додатком у світі за кількістю скачувань

За січень 2021 року Telegram скачали і встановили 63 млн разів. У Google Play він виявився на першому місці, а в App Store — на четвертому.

Аналітики порталу Sensor Tower, який спеціалізується на моніторингу ринку мобільних додатків, підрахували, що Telegram став став найпопулярнішим неігровим додатком у світі за кількістю скачувань у січні 2021 року. За кількістю завантажень та установок у Google Play він виявився на першому місці, а в App Store — на четвертому.

Зокрема, у січні 2021 року Telegram завантажили і встановили на свої пристрої більше 63 мільйонів разів. Найбільший відсоток завантажень додатка — 24% — припав на Індію. На другому місці — 10% — виявилися користувачі з Індонезії.

Другим за частотою завантажень додатком у січні 2021 року став TikTok. Його завантажили і встановили майже 62 мільйонів разів. Найчастіше його завантажували користувачі з Китаю (17%).

За частотою завантажень Telegram також обігнав такі популярні програми, як Signal, Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom, MX TakaTak, Snapchat і Messenger (від Facebook).

[ + – ] Найбільш популярні додатки в січні 2021 року Фото: Sensor Tower

Зазначимо, 1 лютого 2021 року власник месенджера Telegram Павло Дуров розповів, що його команда працює ефективніше, ніж великі корпорації, такі як Facebook, тому що в невеликих групах є більше можливостей розвиватися.

Нагадаємо, 11 січня видання The Daily Telegraph повідомило, що месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США. Згідно з даними, наведеними ЗМІ, з 6 січня 2021 року цю програму завантажили майже 545 тис. разів.

Зазначимо, 14 січня Дуров заявив, що динаміка приросту нових користувачів його платформи в останні кілька днів прискорилася радикальним чином. 12 січня він заявив, що протягом останніх трьох діб у месенджері зʼявилося понад 25 мільйонів нових акаунтів, а місячна кількість активних користувачів зросла до 500 мільйонів.

Раніше Telegram став другим додатком за кількістю скачувань у США: на зростання популярності мессенджера вплинули заборона додатку Parler, а також блокування аккаунта Дональда Трампа в Twitter і нові умови конфіденційності WhatsApp.