Facebook будет удалять посты с "ложью о вакцинах"

Соцсеть расширила список "запретных тем"

Компания Facebook Inc. расширила список случаев, в которых она будет удалять посты, содержащие "ложную информацию о борьбе с коронавирусом".

Как сообщается в блоге компании, соцсеть будет удалять записи, в которых будут содержаться следующие утверждения:

коронавирус создан искусственно;

вакцины в борьбе c COVID-19 неэффективны;

эта болезнь безопаснее, чем вакцина;

вакцины опасны, токсичны или вызывают аутизм.

"Мы немедленно начнем обеспечивать соблюдение этой политики, уделяя особое внимание страницам, группам и аккаунтам, которые нарушают эти правила", – сказано в сообщении.

Также в Facebook заявили, что будут "банить" учетные записи, группы и страницы, которые распространяют "ложь о вакцинах".

Ранее сообщалось, что Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав Tik-Tok и Facebook: январь 2021 года Telegram скачали и установили 63 млн раз.

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его компания намерена минимизировать появление политического контента в новостных лентах пользователей.

Фокус писал о том, что в Украине намерены ввести налог на услуги цифровых компаний-нерезидентов, коими, в частности, являются крупнейшие социальные сети, мессенджеры и видеохостинг YouTube.