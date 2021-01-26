В Украине собираются обязать Facebook и YouTube платить налоги

Глава профильного комитета ВР заявил, что в Украине больше не будут предоставлять льготы крупным транснациональным цифровым компаниям, когда малый бизнес вынужден платить налоги.

В Украине намерены ввести налог на услуги цифровых компаний-нерезидентов, коими, в частности, являются крупнейшие социальные сети, мессенджеры и видеохостинг YouTube. Как во вторник, 26 января, сообщает сайт партии "Слуга народа", об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В нашем налоговом кодексе четко прописано, что все, кто поставляет услуги на территории Украины, должны платить налог. Тогда почему даже маленькая украинская компания облагается налогом за оказание услуг в Украине, а большие транснациональные компании международного уровня, например Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, Linkedin, Youtube, Viber – нет", – сказал парламентарий.

По его словам, Украина больше не будет предоставлять иностранцам льготы, "обворовывая" госбюджет.

"Имеете клиентов в определенной стране – платите этой стране налоги! А не как сейчас – платят в других юриспруденциях", – отметил Гетманцев.

2 октября 2020 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект – №4184 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде оплаты за производство и/или распространения рекламы и усовершенствования порядка обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг".

Над проектом закона работали нардепы Даниил Гетманцев, Виктория Кинзбурская, Александр Ковальчук, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Марусяк (все – из фракции "Слуга народа") и Игорь Абрамович ("Оппозиционная платформа – За жизнь"). 17 ноября 2020 года его включили в повестку дня Верховной Рады, сейчас он ожидает рассмотрения.

Ранее сообщалось, сколько ФЛП нужно будет платить налогов в 2021 году.

29 августа 2020 года был подписан закон, согласно которому минимальная заработная плата в Украине с 1 сентября увеличилась до 5000 грн, с 1 января она будет составлять 6000 грн, а с 1 июня — 6500 грн. Из-за этого вырастут и различные группы налогов