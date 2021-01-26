В Україні збираються зобов'язати Facebook та YouTube платити податки

Голова профільного комітету ВР заявив, що в Україні більше не будуть надавати пільги великим транснаціональним цифровим компаніям, коли малий бізнес змушений платити податки.

В Україні мають намір ввести податок на послуги цифрових компаній-нерезидентів, якими, зокрема, є найбільші соціальні мережі, месенджери і відеохостинг YouTube. Як у вівторок, 26 січня, повідомляє сайт партії "Слуга народу", про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У нашому податковому кодексі чітко прописано, що всі, хто поставляє послуги на території України, повинні платити податок. Тоді чому навіть маленька українська компанія оподатковується за надання послуг в Україні, а великі транснаціональні компанії міжнародного рівня, наприклад Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, Linkedin, Youtube, Viber — ні", — сказав парламентарій.

За його словами, Україна більше не буде надавати іноземцям пільги, "обкрадаючи" держбюджет.

"Маєте клієнтів у певній країні — платите цій країні податки! А не як зараз — платять в інших юриспруденціях", — зазначив Гетманцев.

2 жовтня 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт — №4184 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді оплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг".

Над проєктом закону працювали нардепи Данило Гетманцев, Вікторія Кінзбурська, Олександр Ковальчук, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Марусяк (усі — з фракції "Слуга народу") та Ігор Абрамович ( "Опозиційна платформа — За життя"). 17 листопада 2020 року його включили до порядку денного Верховної Ради, наразі він чекає на розгляд.

Раніше повідомлялося, скільки ФОП потрібно буде платити податків у 2021 році.

29 серпня 2020 року був підписаний закон, згідно з яким мінімальна заробітна плата в Україні з 1 вересня збільшилася до 5000 грн, з 1 січня вона становитиме 6000 грн, а з 1 червня — 6500. Через це виростуть і різні групи податків