Земля в космическом мусоре: айтишники создали 3D-симуляцию "захламленной" планеты (видео)

Вокруг Земли находятся 128 млн объектов, и их будет еще больше. Это старые неработающие спутники и их части, которые могут повредить не только исправные спутники, но и МКС.

Спутники обеспечивают доступ в Интернет, GPS-навигацию и собирают данные о погоде и пр. Конечно, они приносят пользу. Однако, в конечном итоге, они станут бесполезным и опасным космическим мусором.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

"В настоящее время вокруг Земли вращается более 128 млн объектов диаметром более миллиметра. Этот космический мусор опасен, так как может столкнуться и повредить исправно работающие спутниками и даже Международную космическую станцию (МКС)", — сообщает СМИ.

Например, в 2016 году кусок покрытия, отколовшийся от спутника, повредил иллюминатор на МКС. На орбите находится множество частей старых спутников. Это не удивительно, ведь мы запускаем их на протяжение 60-ти лет. Как происходят такие столкновения вы сможете увидеть благодаря 3D-симуляции.

На орбите Земли, на сегодняшний день, находятся более 11 тыс. спутников, но только 3372 из них в настоящее время работают, а это означает, что все остальные — это просто мусор. Но мы продолжаем выводить на орбиту все больше и больше спутников, и проблема космического мусора становится все более серьезной. В течение следующих нескольких десятилетий SpaceX надеется запустить группировку из 42 тыс. спутников. Компании вроде Project Kuiper Amazon, OneWeb Corporation, Hongyan и Telesat тоже планируют запустить тысячи спутников на орбиту Земли в рамках своих собственных инициатив по обеспечению доступа к спутниковому Интернету. Перед нами остро встанет вопрос: можем ли мы контролировать количество мусора, попадающего в космос, учитывая все миссии, запланированные в ближайшем будущем? Как мы можем избежать потенциально опасных аварий, которые могут произойти из-за огромного количества ненужных объектов?

В видеоролике есть ответы на эти вопросы, так как ученые и инженеры уже работают над инструментами, призванными помочь собрать и утилизировать мусор из космоса. 3D-изображение того, как это будет происходить, также включено в видеоряд. Учеными уже тестировались устройства, "ловящие" объекты на орбите специальными сетями, робо-руками и при помощи "гарпуна". Но такие методы хороши для больших объектов, а как быть с мелкими кусочками? На данный момент решения по их сбору нет. Тогда остается лишь ждать, когда они опустятся и просто сгорят в атмосфере.

Ранее мы сообщали о том, что художник визуализировал то, как подводные кабели Интернета опоясали всю Землю.