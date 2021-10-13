Земля в космічному смітті: айтішники створили 3D-симуляцію "захаращеної" планети (відео)

Навколо Землі перебувають 128 млн об'єктів, і їх буде ще більше. Це старі неробочі супутники та їхні частини, які можуть пошкодити не тільки справні супутники, а й МКС.

Супутники забезпечують доступ в інтернет, GPS-навігацію і збирають дані про погоду тощо. Звичайно, вони приносять користь. Однак, зрештою, вони стануть марним і небезпечним космічним сміттям.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

"Наразі навколо Землі обертається понад 128 млн об'єктів діаметром понад міліметр. Це космічне сміття небезпечне, оскільки може зіткнутися і пошкодити справно робочі супутники і навіть Міжнародну космічну станцію (МКС)", — повідомляє ЗМІ.

Наприклад, у 2016 році шматок покриття, що відколовся від супутника, пошкодив ілюмінатор на МКС. На орбіті є безліч частин старих супутників. Це не дивно, адже ми запускаємо їх протягом 60-ти років. Як відбуваються такі зіткнення, ви зможете побачити завдяки 3D-симуляції.

На орбіті Землі на сьогодні перебуває понад 11 тис. супутників, але тільки 3372 з них наразі працюють, а це означає, що всі інші — це просто сміття. Але ми продовжуємо виводити на орбіту все більше і більше супутників, і проблема космічного сміття стає все більш серйозною. Протягом наступних кількох десятиліть SpaceX сподівається запустити угруповання із 42 тис. супутників. Компанії на зразок Project Kuiper Amazon, OneWeb Corporation, Hongyan і Telesat теж планують запустити тисячі супутників на орбіту Землі в межах своїх власних ініціатив щодо забезпечення доступу до супутникового інтернету. Перед нами гостро постане питання: чи можемо ми контролювати кількість сміття, що потрапляє в космос, враховуючи всі місії, заплановані в найближчому майбутньому? Як ми можемо уникнути потенційно небезпечних аварій, які можуть статися через величезну кількість непотрібних об'єктів?

У відеоролику є відповіді на ці питання, оскільки вчені та інженери вже працюють над інструментами, покликаними допомогти зібрати й утилізувати сміття з космосу. 3D-зображення того, як це буде відбуватися, також включено у відеоряд. Ученими вже тестувалися пристрої, що "ловлять" об'єкти на орбіті спеціальними мережами, роборуками і за допомогою "гарпуна". Але такі методи хороші для великих об'єктів, а як бути з дрібними шматочками? Наразі рішення щодо їх збирання немає. Тоді залишається лише чекати, коли вони опустяться і просто згорять в атмосфері.

Раніше ми повідомляли про те, що художник візуалізував те, як підводні кабелі інтернету оточили всю Землю.