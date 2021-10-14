Пилоты под угрозой: девушка взломала летную школу, чтобы отомстить за увольнение

Как считает следствие, американка стерла записи о неисправностях самолетов. Отец заявил, что у нее был роман с гендиректором учреждения.

26-летнюю Лорен Лайд из Флориды обвиняют в хакерской атаке программного обеспечения летной школы, которое отвечало за перемещения самолетов. Об этом происшествии пишет издание Vice, ссылаясь на судебные документы.

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По данным следствия, девушка взломала приложение Flight Circle, а затем подделала или удалила информацию о 12 самолетах учреждения в городе Мельбурн. Полицейские выяснили, что в результате к полетам оказались допущены несколько транспортных средств, у которых были технические неполадки.

"Между тем, когда данные были изменены и исправлены, была ситуация, которая могла поставить под угрозу человеческую жизнь", — заявил генеральный директор школы Деррек Фэллон в судебных показаниях.

Лорен Лайд работала в Мельбурнской летной школе менеджером по полетам, однако ушла из учреждения после того, как руководство уволило ее отца, Хэптона Лайда. Деррек Фэллон предположил, что семейство решило отомстить работодателю хакерскими методами, и вскоре девушку арестовали.

17 января 2020 года руководитель остановил все полеты и обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу данных в Flight Circle, в частности, напоминания о техническом обслуживании и проверках самолетов. Владелец приложения обнаружил, что в системе покопался пользователь, который вошел под логином нового менеджера по полетам. Полиция отследила IP-адрес и вышла на Хэмптона Лайда. Мужчина признался, что электронный адрес принадлежит его семье. Следователи считают, что Лорен каким-то образом завладела учетной записью своего приемника и использовала ее для фальсификации.

Отец подтвердил, что у девушки был веский мотив для мести. По его словам, Лорен состояла в сексуальных отношениях с Дерреком Фэллоном и очень разозлилась, когда гендиректор ее уволил. Американке предъявили обвинение в мошенничестве с использованием компьютера, а также в двух случаях несанкционированного доступа к сети.

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