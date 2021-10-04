Киберполиция поймала хакера, который взломал около 100 компаний с ущербом в $150 млн (видео)

У 25-летнего хакера изъяли $360 тыс. и заблокировали криптокошилек, на котором находилось $1,3 млн

Департамент киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции в рамках международной спецоперации при поддержке Интерпола разоблачили 25-летнего хакера, который осуществлял атаки на иностранные компании. Нанесенный ущерб оценивается в 150 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Украинский хакер атаковал более 100 иностранных компаний в Северной Америке и Европе, среди которых в основном энергетические и туристические компании. Вредоносное ПО попадало на технику компаний путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылки на электронную почту корпораций с вредоносным содержимым.

За восстановление доступа к данным хакер требовал выкуп. По данным правоохранителей, он не работал один – его сообщник помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

В результате проведенных обысков у хакера было конфискована валюта на сумму 360 тыс. долларов наличными, а также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и транспортные средства. Кроме того, было обнаружена и заблокирована криптовалюта на сумму 1,3 млн долларов.

По факту преступной деятельности было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 361(несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и сетей) и 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Подозреваемый задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент следствие продолжается.

[ + – ] Киберполиция задерживает украинского хакера

Ранее сообщалось, что хакеры взломали блокчейн-систему Poly Network и украли криптовалюты на $600 млн. Это было самое масштабное криптовалютное ограбление с 2018 года. После ограбления Poly Network решила нанять на работу одного из хакеров в качестве главного советника по кибербезопасности.