Кіберполіція зловила хакера, який зламав близько 100 компаній зі збитком у $150 млн (відео)

У 25-річного хакера вилучили $360 тис. і заблокували криптогаманець, на якому було $1,3 млн

Департамент кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в межах міжнародної спецоперації за підтримки Інтерполу викрили 25-річного хакера, який здійснював атаки на іноземні компанії. Завданий збиток оцінюється в 150 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Український хакер атакував понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та Європі, серед яких в основному енергетичні та туристичні компанії. Шкідливе ПЗ потрапляло на техніку компаній шляхом злому програми для віддаленої роботи користувача з комп'ютером, а також через спам-розсилки на електронну пошту корпорацій зі шкідливим вмістом.

За відновлення доступу до даних хакер вимагав викуп. За даними правоохоронців, він не працював один — його спільник допомагав виводити гроші, отримані злочинним шляхом.

У результаті проведених обшуків у хакера було конфісковано валюту на суму 360 тис. доларів готівкою, а також вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та транспортні засоби. Крім того, було виявлено та заблоковано криптовалюту на суму 1,3 млн доларів.

За фактом злочинної діяльності було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів і мереж) і 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) КК України. Підозрюваний затриманий, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідство триває.

[ + – ] Кіберполіція затримує українського хакера

Раніше повідомлялося, що хакери зламали блокчейн-систему Poly Network і вкрали криптовалюту на $600 млн. Це було наймасштабніше криптовалютне пограбування з 2018 року. Після пограбування Poly Network вирішила найняти на роботу одного з хакерів у ролі головного радника з кібербезпеки.