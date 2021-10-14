Пілоти під загрозою: дівчина зламала льотну школу, щоб помститися за звільнення

Як вважає слідство, американка стерла записи про несправності літаків. Батько заявив, що у неї був роман з гендиректором установи.

26-річну Лорен Лайд з Флориди звинувачують у хакерській атаці програмного забезпечення льотної школи, яке відповідало за переміщення літаків. Про цю подію пише видання Vice, посилаючись на судові документи.

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За даними слідства, дівчина зламала додаток Flight Circle, а потім підробила або видалила інформацію про 12 літаків установи в місті Мельбурн. Поліцейські з'ясували, що в результаті до польотів виявилися допущені декілька транспортних засобів, у яких були технічні неполадки.

"Тим часом, коли дані були змінені і виправлені, була ситуація, яка могла поставити під загрозу людське життя", — заявив генеральний директор школи Деррек Феллон в судових свідченнях.

Лорен Лайд працювала в Мельбурнській льотній школі менеджером по польотах, проте пішла з установи після того, як керівництво звільнило її батька, Хептона Лайда. Деррек Феллон припустив, що сімейство вирішило помститися роботодавцю хакерськими методами, і незабаром дівчину заарештували.

17 січня 2020 року керівник зупинив всі польоти і звернувся в поліцію після того, як виявив пропажу даних в Flight Circle, зокрема, нагадування про технічне обслуговування і перевірках літаків. Власник додатка виявив, що в системі покопався користувач, який увійшов під логіном нового менеджера по польотах. Поліція відстежила IP-адреса і вийшла на Хемптона Лайда. Чоловік зізнався, що електронна адреса належить його родині. Слідчі вважають, що Лорен якимось чином заволоділа обліковим записом свого приймача і використовувала її для фальсифікації.

Батько підтвердив, що у дівчини був вагомий мотив для помсти. За його словами, Лорен полягала в сексуальних відносинах з Дерреком Феллоном і дуже розлютилася, через звільнення. Американку звинуватили в шахрайстві з використанням комп'ютера, а також у двох випадках несанкціонованого доступу до мережі.

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