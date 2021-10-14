"Избушка на курьих ножках": 72-летний инженер создал вращающийся дом на радость жене (видео)

Электромоторы позволяют зданию совершить полный оборот за 22 секунды, однако оно может крутиться с разной скоростью.

Инженер-аматор Воджин Кузин из Боснии создал дом, который вращается на своем основании и открывает красивый вид на окрестности. О необычной конструкции стало известно агентству Reuters.

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Cупруга боснийца, Любика, жаловалась на не всегда приятный вид из жилища неподалеку от города Србак. Женщина хотела, чтобы утром спальню заливал солнечный свет, а днем она могла видеть всех входящих во двор из окна кухни, однако планировка здания не позволяла это сделать. Теперь же Любика может в любой момент выбрать, на что смотреть: на поля, дорогу или лес с рекой. К тому же, жилье стало более устойчивым к землетрясениям.

"Я устал от ее жалоб и частого ремонта нашего семейного дома, и я сказал: "Я построю тебе крутящийся дом, чтобы ты могли вращать его, как захочешь. Дом может совершить полный круг в течение 24 часов на самой медленной скорости, в то время как при самой быстрой он может сделать полный круг за 22 секунды", — объяснил Кусич.

Мужчина собрал 7-метровое вращающееся основание дома из электромоторов и старого военного транспорта. Проект занял у него почти семь лет, а однажды инженеру пришлось сделать длительный перерыв из-за сердечного приступа, который уложил его на больничную койку. Воджин Кузин упрашивал доктора помочь продержаться еще хотя бы год, опасаясь, что работа останется незавершенной.

В комментарии Reuters конструктор признался: его вдохновили сербско-американские изобретатели Никола Тесла и Михайло Пупин. В то же время, происхождение из бедной семьи и отсутствие технического образования заставило его изучать все процессы в домашних условиях и выполнять работы своими руками.

"Это не инновации, это требует только воли и знаний, а у меня было достаточно времени и знаний", — подчеркнул Воджин Кузин.

Ранее писали, что житель Сан-Франциско перевез двухэтажный дом возрастом 139 лет. Брокер Тим Браун потратил на это много времени и 400 тысяч долларов, однако все-таки сменил адрес. Теперь здание в викторианском стиле находится в шести кварталах от прежнего места и рядом с другим домом владельца. В будущем Тим Браун хочет объединить их, чтобы затем перепродать дороже.