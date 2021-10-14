"Хатинка на курячих ніжках": 72-річний інженер зробив для жінки дім, що крутиться (відео)

Електромотори дозволяють будівлі здійснити повний оберт за 22 секунди, проте вона може крутитися з різною швидкістю.

Інженер-аматор Воджін Кузін з Боснії створив будинок, який обертається на своїй основі і відкриває красивий вид на околиці. Про незвичайної конструкції стало відомо агентству Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дружина боснійця, Любіка, скаржилася на не завжди приємний вид з житла неподалік від міста Србак. Жінка хотіла, щоб вранці спальню заливало сонячне світло, а вдень вона могла бачити всіх, хто входив у двір, з вікна кухні, проте планування будівлі не дозволяла це зробити. Тепер же Любіка може в будь-який момент вибрати, на що дивитися: на поля, дорогу або ліс з річкою. До того ж, житло стало більш стійким до землетрусів.

"Я втомився від її скарг та частий ремонт нашого сімейного будинку, і я сказав: "Я збудую тобі крутиться будинок, щоб ти могли обертати його, як захочеш". Будинок може зробити повне коло протягом 24 годин при найповільнішій швидкості, в той час як при найшвидшій він може зробити повне коло за 22 секунди ", — пояснив Кусіч.

Чоловік зібрав 7-метрову основу, що обертається, з електромоторів і старого військового транспорту. Проект зайняв у нього майже сім років, а одного разу інженеру довелося зробити тривалу перерву через серцевий напад, який уклав його на лікарняне ліжко. Воджін Кузін просив доктора допомогти протриматися ще хоча б рік, побоюючись, що робота залишиться незавершеною.

У коментарі Reuters конструктор зізнався: його надихнули сербсько-американські винахідники Нікола Тесла і Михайло Пупін. У той же час, походження з бідної сім'ї і відсутність технічної освіти змусило його вивчати всі процеси в домашніх умовах і виконувати роботи своїми руками.

"Це не інновації, це вимагає тільки волі і знань, а у мене було достатньо часу і знань", — підкреслив Воджін Кузін.

Раніше писали, що житель Сан-Франциско перевіз двоповерховий будинок віком 139 років. Брокер Тім Браун витратив на це багато часу і 400 тисяч доларів, проте все-таки змінив адресу. Тепер будівля у вікторіанському стилі знаходиться в шести кварталах від колишнього місця і поруч з іншим будинком власника. В майбутньому Тім Браун хоче об'єднати їх, щоб потім перепродати дорожче.