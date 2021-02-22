Житель Сан-Франциско перевіз 139-річний двоповерховий будинок на нове місце (відео)

Щоб отримати дозвіл на транспортування будинку, власнику довелося кілька років оббивати пороги міських служб.

400 тисяч доларів коштувала брокеру із Сан-Франциско Тіму Брауну покупка 139-річного будинку у вікторіанському стилі висотою два поверхи за адресою 807 Франклін-стріт і його перевезення на нове місце, передає Miami Herald.

У 2013 році чоловік викупив цей будинок із шістьма спальнями, а через сім років взявся перевезти його на нове місце. Браун вирішив встановити його на викупленій в шести кварталах ділянці для будівництва кондомінімуму, щоб об'єднати два своїх володіння, а потім розпродати його любителям елітного житла.

Щоб не перевозити будинок по частинах, він вирішив транспортувати його цілком. Споруду 1881 року завантажили на майданчик вантажного автомобіля і везли вулицями Сан-Франциско, які під час Другої світової війни спеціально робили широкими для подібних випадків. Весь шлях будинку супроводжувався великою кількістю роззяв, які знімали все на телефони.

Перевезення будівлі планувалася кілька років, оскільки власникові довелося зібрати дозволи більш ніж від 15 міських служб. Ускладнювало питання транспортування і те, що першу половину шляху будівлю потрібно було везти з гори.

Автомобіль, який його перевозив, рухався зі швидкістю трохи більше кілометра на годину, а співробітники комунальних служб забезпечували безпеку руху, а також на ходу підрізали гілки дерев і регулювали автомобільний трафік. Більш того, уздовж шляху проходження будинку прибрали паркомати і дорожні знаки.

За підрахунками фахівців, перевезення будинку коштувало брокеру 50 тисяч доларів. Після успішної доставки на нове місце будинок очікують ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Лондоні, у районі Шепердс Буш у кварталі від знаменитого Гайд-парку, виставили на продаж найвужчий будинок британської столиці. Шириною він всього півтора метри. Однак ціна цієї нерухомості немаленька — вартість будинку із синім фасадом, вузькими вхідними дверима та двома віконцями становить майже мільйон фунтів.

Незважаючи на коронавірус, у світі зростає попит на дорогу нерухомість. Наприклад, багатії з арабського світу скуповують маєтки в Беверлі-Хіллз. А на Лазурному узбережжі виставлений на продаж "бульбашковий" будинок П'єра Кардена, вартість якого перевищує 300 мільйонів фунтів стерлінгів.