Житель Сан-Франциско перевез 139-летний двухэтажный дом на новое место (видео)

Чтобы получить разрешение на транспортировку дома, владельцу пришлось несколько лет оббивать пороги городских служб.

В 400 тысяч долларов обошлись брокеру из Сан-Франциско Тиму Брауну покупка 139-летнего дома в викторианском стиле высотой два этажа по адресу 807 Франклин-стрит и его перевозка на новое место, передает Miami Herald.

В 2013 году мужчина выкупил этот дом с шестью спальнями, а спустя семь лет взялся перевезти его на новое место. Браун решил установить его на выкупленном в шести кварталах участке для строительства кондоминимума, чтобы объединить два своих владения, а затем распродать его любителям элитного жилья.

Чтобы не перевозить дом по частям, он решил транспортировать его целиком. Постройку 1881 года погрузили на площадку грузового автомобиля и везли по улицам Сан-Франциско, которые во время Второй мировой войны специально делали широкими для подобных случаев. Весь путь дома сопровождался большим количеством зевак, которые снимали все на телефоны.

Перевозка здания планировалась несколько лет, поскольку владельцу пришлось собрать разрешения более чем от 15 городских служб. Усложняло вопрос транспортировки и то, что первую половину пути здание нужно было везти с горы.

Автомобиль, который его перевозил, двигался со скоростью чуть больше километра в час, а сотрудники коммунальных служб обеспечивали безопасность движения, а также на ходу подрезали ветки деревьев и регулировали автомобильный трафик. Более того, вдоль пути следования дома убрали паркоматы и дорожные знаки.

По подсчетам специалистов, перевозка дома обошлась брокеру в 50 тысяч долларов. После успешной доставки на новое место дом ожидают ремонтные работы.

Напомним, в Лондоне, в районе Шепердс Буш в квартале от знаменитого Гайд-парка, выставили на продажу самый узкий дом британской столицы. Шириной он всего в полтора метра. Однако цена этой недвижимости немаленькая – стоимость дома с синим фасадом, узкой входной дверью и двумя окошками составляет почти миллион фунтов.

Несмотря на коронавирус, в мире растет спрос на дорогую недвижимость. Например, богачи из арабского мира скупают особняки в Беверли-Хиллз. А на Лазурном побережье выставлен на продажу "пузырчатый" дом Пьера Кардена, стоимость которого превышает 300 миллионов фунтов стерлингов.