Инженер создал огнемет с помощью детской игрушки Mindflex, и управляет им силой мысли (видео)

Инженер утверждает, что достаточно только подумать об огне, как гаджет тут же начинает действовать.

Изобретатели на просторах Интернета не перестают удивлять: инженер Натаниэль Феллек создал огнемет, управляемый интерфейсом мозг-компьютер, алгоритмами ИИ и машинного обучения. Иными словами, он может управлять гаджетом при помощи мыслей.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

"Управляемый разумом огнемет активируется при одной только мысли об огне, при этом оператору не требуется предварительная медитация или сильная концентрация на определенных образах или объектах", — так Натаниэль описывает свое изобретение на сайте hackster.io.

Устройство оборудовано одноплатным компьютером Raspberry Pi 4, микропроцессором Arduino, софт из библиотеки программного обеспечения с открытым исходным кодом для Machine Intelligence, модуль Bluetooth HC-05. Корпус огнемета Феллек напечатал на 3D-принтере. А самой важной составляющей является детская игрушка Mindflex, считывающая мозговые волны и позволяющая управлять мячиком при помощи силы мысли. Автор рекомендует взломать игрушку и перенастроить ее под свои нужды.

"Вам понадобится Mindflex, поэтому вы можете купить ее на eBay примерно за $15. Не покупайте новую модель аналогичной игрушки Starwars Force Trainer, потому что она стоит дороже, электроды у нее хуже, и потребуется намного больше усилий, чтобы заставить эту гарнитуру работать". — советует инженер. "Взломанный Mindflex нужно будет настроить для беспроводной передачи необработанных данных. По умолчанию гарнитура отправляет значения концентрации/медитации, качества сигнала и диапазонов мощности ЭЭГ, но только один раз в секунду со скоростью последовательной передачи 9600 бод (бод — объем данных, передаваемых за единицу времени, — ред.). Чтобы перевести Mindflex в необработанный режим, вам нужно отправить байт 0x02 со скоростью 9600 бод; однако, поскольку HC-05 будет обмениваться данными со скоростью 56700 бод, вам нужно будет либо отправить байты, имитирующие 9600 в 56700 (ненадежно), либо использовать другое устройство, например Arduino nano, для отправки сообщения".

[ + – ] Разобранная гарнитура Mindflex

Автор утверждает, что изготавливаются огнеметы по индивидуальным заказам, и подгоняются под каждого клиента. Главное правильно мыслить, — тогда ПО распознает четкие образы и огнемет моментально активируется.

Инженер говорит, что теперь на сборку устройства с нуля он тратит несколько часов. Но раньше, когда он только начинал разработку гаджета, то потратил немало дней, чтобы все системы довести до ума. Дольше всего он отлаживал работу софта и, в конце концов, добился успеха.

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