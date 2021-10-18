Інженер створив вогнемет за допомогою дитячої іграшки Mindflex і керує ним силою думки (відео)

Інженер стверджує, що досить лише подумати про вогонь, як гаджет тут же починає діяти.

Винахідники на просторах Інтернету не перестають дивувати: інженер Натаніель Феллек створив вогнемет, керований інтерфейсом мозок-комп'ютер, алгоритмами ШІ і машинного навчання. Іншими словами, він може керувати гаджетом за допомогою думки.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

"Керований розумом вогнемет активується за однєї лише думки про вогонь, при цьому оператору не потрібна попередня медитація або сильна концентрація на певних образах або об'єктах", — так Натаніель описує свій винахід на сайті hackster.io.

Пристрій обладнаний одноплатним комп'ютером Raspberry Pi 4, мікропроцесором Arduino, софтом із бібліотеки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом для Machine Intelligence, модулем Bluetooth HC-05. Корпус вогнемета Феллек надрукував на 3D-принтері. А найважливішою складовою є дитяча іграшка Mindflex, що зчитує мозкові хвилі та дозволяє управляти м'ячиком за допомогою сили думки. Автор рекомендує зламати іграшку та переналаштувати її під свої потреби.

"Вам знадобиться Mindflex, тому ви можете купити її на eBay приблизно за $15. Не купуйте нову модель аналогічної іграшки Starwars Force Trainer, тому що вона коштує дорожче, електроди у неї гірші, і буде потрібно набагато більше зусиль, щоб змусити цю гарнітуру працювати, — радить інженер. — Зламаний Mindflex потрібно буде налаштувати для бездротової передачі необроблених даних. За замовчуванням гарнітура відправляє значення концентрації/медитації, якості сигналу та діапазонів потужності ЕЕГ, але тільки один разу за секунду зі швидкістю послідовної передачі 9600 бод (бод — обсяг даних, переданих за одиницю часу, — ред.). Щоб перевести Mindflex у необроблений режим, вам потрібно відправити байт 0x02 зі швидкістю 9600 бод, а проте, оскільки HC-05 обмінюватиметься даними зі швидкістю 56700 бод, вам потрібно буде або відправити байти, що імітують 9600 56700 (ненадійно), або використовувати інший пристрій, наприклад Arduino nano, для відправки повідомлення".

[ + – ] Розібрана гарнітура Mindflex

Автор стверджує, що виготовляють вогнемети за індивідуальними замовленнями та підганяють під кожного клієнта. Головне правильно мислити — тоді ПЗ розпізнає чіткі образи, і вогнемет моментально активується.

Інженер каже, що тепер на збірку пристро. з нуля він витрачає кілька годин. Але раніше, коли він тільки починав розробку гаджета, то витратив чимало днів, щоб усі системи довести до розуму. Найдовше він налагоджував роботу софту і, врешті-решт, добився успіху.

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