Обновление стандартов: эксперты назвали самые популярные характеристики смартфонов

В связи с развитием технологий требования к гаджетам выросли. При покупке обращают внимание на экран, процессор, объем памяти и операционную систему.

Разработчики проекта AnTuTu определили самые популярные характеристики, по которым пользователи выбирали смартфоны в третьем квартале 2021 года. Результаты исследования передает сайт Gizchina.

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Рынок смартфонов постоянно меняется, а вместе с ним и предпочтения пользователей. Как выяснили аналитики, прежде всего внимание обращают на такие параметры: размер, разрешение экрана, частота обновления, бренд процессора, количество ядер, объем внутренней (ОЗУ) и встроенной памяти, версию операционной системы.

Диагональ экрана

Еще недавно 5-дюймовые смартфоны были стандартом у многих производителей, совмещая компактность с приятной картинкой, однако в 2021 году около 32,4% людей предпочитают 6,6 дюйма, еще 20% отдают предпочтение 6,7-дюймовым дисплеям. Таким образом на долю "лопат" приходится больше половины симпатий, согласно опросу AnTuTu.

Смартфоны с диагональю 6,6-6,7 дюймов стали новым стандартом, под который производители подстраивают модели флагманского и среднего класса. В то же время, устройства с экранами в 5,5-6 дюймов отошли на дальний план — их выбирают лишь 3,1%, поэтому известные бренды часто снимают "малюток" с продаж в угоду массовому потребителю.

Разрешение экрана

Казалось бы, потребители захотят иметь максимально яркое и четкое изображение на своих смартфонах, однако дисплеи с высоким разрешением оказались не такими уж популярными. Как показало исследование, 60,6% предпочитает экраны на 1080 пикселей.

Высокое разрешение остается прерогативой и одним из преимуществ дорогостоящих флагманов. Модели среднего класса производители оборудуют дисплеями попроще, чтобы снизить их стоимость и уменьшить расход батареи.

Фото: Oppo

Частота обновления экрана

Чем чаще обновляется картинка, тем больше энергии расходует устройство. Ситуация схожая с разрешением, однако высокая частота обновления имеет большее значение для потребителей. Согласно исследованию, 41,6% пользователей предпочитают 60 Гц, а еще 41,3% — 120 Гц. Между этими показателями находится менее популярная 90 Гц (11,3%). При этом 4,9% выбирают смартфоны с частотой 144 Гц, однако она нужна в основном для игр. 165 Гц покупают всего 0,3% респондентов.

Процессор

Китайская компания MediaTek стала крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов и не в последнюю очередь благодаря своим бюджетам ценам, ориентированным на средний сегмент. Продукцию американской Qualcomm встраивают во флагманские модели благодаря высокой производительности.

В рейтинге Qualcomm Snapdragon занимает первое место с долей 61,8%, а MediaTek предпочитают лишь 19,1% опрошенных. Вероятнее всего, причина заключается в том, что владельцы смартфонов с бюджетными процессорами намного реже проверяют производительность при помощи программы AnTuTu.

Количество ядер процессора

99,1% пользователей выбирают 8-ядерные конфигурации от Qualcomm, MediaTek, HiSilicon и других брендов. Неудивительно, ведь такие процессоры являются самыми распространенными, ими оборудуют как флагманы, так и бюджетные модели. На рынке представлены также 4-ядерные варианты, которые выбирают 4% пользователей, а доля 10-ядерных еще меньше — около 0,1%.

Оперативная память

Она определяет производительность смартфона наравне с процессором, ведь чем больший объем — тем больше операций гаджет может одновременно выполнять в фоновом режиме. Исследование AnTuTu показывает, что самыми распространенными на данный момент являются модели с 8 ГБ ОЗУ (49,8%), поклонников 12 ГБ почти в два раза меньше (26,6). Модули с 6 ГБ, которые до недавнего время были стандартом, порядком устарели, однако такими смартфонами все еще пользуются 16,6% пользователей. 4 ГБ "оперативки" хватает 5,3% юзеров.

Внутренняя память

В этом случае новым стандартом стали встроенные 256 ГБ (45,3%), немного реже выбирают модели со 128 ГБ (44,6%). В то же время 32 ГБ и 64 ГБ вместе составляют менее 8%, а 512 ГБ предпочитают только 2,6% участников исследования.

Версия ОС

Каждый раз, когда обновляется основная версия Android, производители первого уровня вскоре запускают общедоступную бета-версию на основе новой системы, за последние два года люди стали намного чаще обновлять свои смартфоны. Самой свежей официальной версией Android является 12 Snow Cone, но статистика показывает, что 67,9% продолжают использовать Android 11, а 30% не спешат менять более старые системы. Скорее всего, на выбор повлияли проблемы новой версии, одной из которых является фрагментация — использование и модификация системы разными производителями.

Ранее бенчмарк AnTuTu представил рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Его возглавили модели от ZTE, Xiaomi, Vivo.