Оновлення стандартів: експерти назвали найпопулярніші характеристики смартфонів

У зв'язку з розвитком технологій вимоги до гаджетів виросли. Під час покупки звертають увагу на екран, процесор, обсяг пам'яті й операційну систему.

Розробники проєкту AnTuTu визначили найпопулярніші характеристики, за якими користувачі вибирали смартфони в третьому кварталі 2021 року. Результати дослідження передає сайт Gizchina.

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Ринок смартфонів постійно змінюється, а разом із ним і переваги користувачів. Як з'ясували аналітики, перш за все увагу звертають на такі параметри: розмір, дозвіл екрану, частота оновлення, бренд процесора, кількість ядер, об'єм внутрішньої (ОЗУ) і вбудованої пам'яті, версію операційної системи.

Діагональ екрану

Ще нещодавно 5-дюймові смартфони були стандартом у багатьох виробників, поєднуючи компактність з приємною картинкою, однак у 2021 році майже 32,4% людей вважають за краще 6,6 дюймів, ще 20% віддають перевагу 6,7-дюймовим дисплеям. Так на частку "лопат" припадає більше половини симпатій, згідно з опитуванням AnTuTu.

Смартфони з діагоналлю 6,6-6,7 дюймів стали новим стандартом, під який виробники підлаштовують моделі флагманського і середнього класу. У той же час, пристрої з екранами 5,5-6 дюймів відійшли на дальній план — їх обирають лише 3,1%, тому відомі бренди часто знімають "крихіток" із продажів на догоду масовому споживачеві.

Розширення екрану

Здавалося б, споживачі захочуть мати максимально яскраве і чітке зображення на своїх смартфонах, однак дисплеї з високою роздільною здатністю виявилися не такими вже популярними. Як показало дослідження, 60,6% вважає за краще екрани на 1080 пікселів.

Висока роздільна здатність залишається прерогативою та однією з переваг дорогих флагманів. Моделі середнього класу виробники обладнують дисплеями простіше, щоб знизити їхню вартість і зменшити витрату батареї.

Частота оновлення екрану

Чим частіше оновлюється картинка, тим більше енергії витрачає пристрій. Ситуація схожа з дозволом, проте висока частота оновлення має більше значення для споживачів. Згідно з дослідженням, 41,6% користувачів вважають за краще 60 Гц, а ще 41,3% — 120 Гц. Між цими показниками знаходиться менш популярна 90 Гц (11,3%). При цьому 4,9% обирають смартфони з частотою 144 Гц, проте вона потрібна здебільшого для ігор. 165 Гц купують лише 0,3% респондентів.

Процесор

Китайська компанія MediaTek стала найбільшим у світі постачальником чіпів для смартфонів і не в останню чергу завдяки своїм бюджетам цінами, орієнтованим на середній сегмент. Продукцію американської Qualcomm вбудовують у флагманські моделі завдяки високій продуктивності.

У рейтингу Qualcomm Snapdragon посідає перше місце з часткою 61,8%, а MediaTek надають перевагу лише 19,1% опитаних. Найімовірніше, причина полягає в тому, що власники смартфонів із бюджетними процесорами набагато рідше перевіряють продуктивність за допомогою програми AnTuTu.

Кількість ядер процесора

99,1% користувачів обирають 8-ядерні конфігурації від Qualcomm, MediaTek, HiSilicon та інших брендів. Не дивно, адже такі процесори є найпоширенішими, ними обладнають як флагмани, так і бюджетні моделі. На ринку представлені також 4-ядерні варіанти, які вибирають 4% користувачів, а частка 10-ядерних ще менша — приблизно 0,1%.

Оперативна пам'ять

Вона визначає продуктивність смартфона нарівні з процесором, адже чим більший обсяг — тим більше операцій гаджет може одночасно виконувати у фоновому режимі. Дослідження AnTuTu показує, що найпоширенішими наразі є моделі з 8 ГБ оперативної пам'яті (49,8%), шанувальників 12 ГБ майже вдвічі менше (26,6). Модулі із 6 ГБ, які до нещодавнього часу були стандартом, застаріли, проте такими смартфонами все ще користуються 16,6% користувачів. 4 ГБ "оперативки" вистачає 5,3% користувачів.

Внутрішня пам'ять

У цьому випадку новим стандартом стали вбудовані 256 ГБ (45,3%), трохи рідше вибирають моделі з 128 ГБ (44,6%). У той же час 32 ГБ і 64 ГБ разом складають менше 8%, а 512 ГБ воліють тільки 2,6% учасників дослідження.

Версія ОС

Щоразу, коли оновлюється основна версія Android, виробники першого рівня незабаром запускають загальнодоступну бета-версію на основі нової системи, за останні два роки люди почали набагато частіше оновлювати свої смартфони. Найсвіжішою офіційною версією Android є 12 Snow Cone, але статистика показує, що 67,9% продовжують використовувати Android 11, а 30% не поспішають міняти старіші системи. Швидше за все, на вибір вплинули проблеми нової версії, однією з яких є фрагментація — використання і модифікація системи різними виробниками.

Раніше бенчмарк AnTuTu представив рейтинг найбільш продуктивних Android-смартфонів. Його очолили моделі від ZTE, Xiaomi, Vivo.