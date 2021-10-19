Huawei обошла Tesla и собралась строить крупнейшее в мире энергохранилище

В проект также входит создание нового города Неом на побережье Красного моря.

В Саудовской Аравии построят самое большое в мире хранилище энергии объемом 1300 МВт-ч. Над проектом будут работать две китайские компании — Huawei Digital Energy Technology и Shandong Electric Power Construction.

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Об этом сообщает Gizmochina.

Строительство внесетевого хранилища энергии входит в проект Red Sea New City, который предполагает создание нового города Неом на побережье Красного моря. Контракт на его постройку был подписан на саммите Global Digital Power Summit 2021 в Дубае.

Хранилище энергии — одна из ключевых частей плана государства "Vision 2030". Таким образом Саудовская Аравия стремится обеспечить потребности нового города в энергии только за счет возобновляемых источников энергии.

[ + – ] Подписание контракта с Huawei Digital Energy Technology и Shandong Electric Power Construction

Проект был создан для того, чтобы снизить зависимость страны от нефти и обеспечить развитие секторов государственных услуг, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура, отдых и туризм.

Интересно, что в прошлом году компания Tesla запланировала подобный проект в Калифорнии. Однако заявленная емкость хранилища была почти вдвое меньше (730 МВт-ч), но на тот момент это был рекорд из всех анонсированных объектов.

Отметим, что Huawei не стоит на месте и стремительно двигается в технологическое будущее. Недавно компания представила свою первую разработку в области искусственного интеллекта — виртуального человека по имени Lysa.