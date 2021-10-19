Huawei обійшла Tesla й зібралася будувати найбільше у світі енергосховище

У проект також входить створення нового міста Неом на узбережжі Червоного моря.

У Саудівській Аравії побудують найбільше у світі сховище енергії обсягом 1300 МВт. Над проектом працюватимуть дві китайські компанії — Huawei Digital Energy Technology і Shandong Electric Power Construction, передає Gizmochina.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Контракт на будівництво сховища був підписаний на саміті Global Digital Power Summit 2021 у Дубаї.

Будівництво позамережевого сховища енергії входить у проект Red Sea New City, який передбачає створення нового міста Неом на узбережжі Червоного моря.

Сховище енергії — одна з ключових частин плану держави Vision 2030. Таким чином Саудівська Аравія прагне забезпечити потреби нового міста в енергії тільки за рахунок поновлюваних джерел енергії.

Проект був створений для того, щоб знизити залежність країни від нафти, диверсифікації економіки та розвитку секторів державних послуг, таких як охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, відпочинок і туризм.

Компанія Huawei Digital Energy Technology була заснована 7 червня 2021 року. Її юридичним представником є заступник голови Huawei Ху Хоукун.

Цікаво, що минулого року компанія Tesla запланувала подібний проект у Каліфорнії. Однак заявлена ємність сховища була майже вдвічі меншою (730 МВт), але на той момент це був рекорд із усіх анонсованих об'єктів.

Відзначимо, що Huawei не стоїть на місці й стрімко рухається в технологічне майбутнє. Нещодавно компанія представила свою першу розробку в галузі штучного інтелекту — віртуальної людини на ім'я Lysa.