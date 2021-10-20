В Германии создали первый лунный мотоцикл - с "невидимой" рамой и суперлегкий (видео)

Луноцикл создан из сверхлегких материалов, что облегчит доставку на Луну. Впрочем, у разработчиков пока нет контракта ни с одним космическим агентством.

Немецкая компания Hookie создала рабочий прототип первого электрического мотоцикла для поездок по Луне.

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Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Транспортное средство назвали The Tardigrade в честь тихоходки — микроскопического животного, именуемого также подводным медведем за его необычайную выносливость и стойкость. По словам сооснователя компании Нико Мюллера, новый двухколесный луноцикл намного легче традиционных лунных багги и занимает в 3-4 раза меньше места.

The Tardigrade состоит из "невидимой" алюминиевой рамы толщиной 10 мм, вырезанной лазером, и осей из сверхлегкого металла. Раму обернули экзоскелетом из трубок, а затем покрыли кевларовым материалом с алюминиевым напылением от компании DuPont, которая является одним из поставщиков NASA. По идее, материал должен защитить механизм от космической радиации, ударов и низкой температуры. Шведская фирма Cake, производящая электровелосипеды, разработала для луноцикла электрическую трансмиссию.

[ + – ] Мотоцикл The Tardigrade

Как рассказали в Hookie, самой главной проблемой стало изготовление колес. В итоге диски размером 24 x 7 дюймов сделали из легких сплавов и собрали из нескольких маленьких деталей. Для безвоздушных шин напечатали по 12 полиуретановых модулей (для каждого колеса), а затем закрепили их на ободах. Такая конструкция позволяет быстро заменить поврежденные элементы.

Еще одним преимуществом The Tardigrade разработчики называют скромный вес — около 140 кг. Для сравнения, цельнометаллическая багги NASA весит около 210 кг. Вес является очень важной характеристикой в космической отрасли, ведь доставка 1 кг на орбиту обходится примерно в $2720. По словам разработчиков, для The Tardigrade использовали легкие материалы, а дизайн вдохновлен творчеством российского художника Андрея Фабишевского, давшего свое разрешение.

[ + – ] Мотоцикл The Tardigrade

Как подчеркнул Нико Мюллер, проекту не пришлось проходить строгий технический контроль со стороны немецкого регулятора TUV, что открыло более широкие возможности для проектирования. Конструкторы сосредоточились на функциональности, материалах и весе мотоцикла.

У компании нет договоренностей ни с одним космическим агентством мира, однако по словам Нико Мюллера, NASA осведомлена об этом проекте. Такое сотрудничество вполне вероятно, учитывая планы американцев высадиться на Луне и обеспечить постоянное присутствие на спутнике с 2025 года. Намерение Hookie сотрудничать именно с NASA демонстрирует надпись на корпусе мотоцикла.

"Было бы замечательно поговорить о будущем сотрудничестве или идеях. Мы полностью готовы к этому", — заявил сооснователь компании.

Ранее писали, что NASA занялось созданием электросамолетов мегаваттного класса. Инженеры планируют провести летные испытания прототипов уже в ближайшие пять лет.