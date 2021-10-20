У Німеччині створили перший місячний мотоцикл — із "невидимою" рамою і суперлегкий (відео)
Місяцецикл створений з надлегких матеріалів, що полегшить доставку на Місяць. Утім, у розробників поки немає контракту із жодним космічним агентством.
Німецька компанія Hookie створила робочий прототип першого електричного мотоцикла для поїздок по Місяцю.
Про це пише портал Interesting Engineering.
Транспортний засіб назвали The Tardigrade на честь тихоходки — мікроскопічної тварини, яку також називають підводним ведмедем за її надзвичайну витривалість і стійкість. За словами співзасновника компанії Ніко Мюллера, новий двоколісний місяцецикл набагато легший, ніж традиційні місячні багі та займає в 3-4 рази менше місця.
The Tardigrade складається з "невидимої" алюмінієвої рами товщиною 10 мм, вирізаної лазером, та осей з надлегкого металу. Раму обернули екзоскелетом із трубок, а потім покрили кевларовим матеріалом з алюмінієвим напиленням від компанії DuPont, яка є одним із постачальників NASA. За ідеєю, матеріал повинен захистити механізм від космічної радіації, ударів і низької температури. Шведська фірма Cake, яка виробляє електровелосипеди, розробила для місяцецикла електричну трансмісію.
Як розповіли в Hookie, найголовнішою проблемою стало виготовлення коліс. Зрештою диски розміром 24 x 7 дюймів зробили з легких сплавів і зібрали з декількох маленьких деталей. Для безповітряних шин надрукували по 12 поліуретанових модулів (для кожного колеса), а потім закріпили їх на ободах. Така конструкція дозволяє швидко замінити пошкоджені елементи.
Ще однією перевагою The Tardigrade розробники називають скромну вагу — приблизно 140 кг. Для порівняння, суцільнометалевий багі NASA важить приблизно 210 кг. Вага є дуже важливою характеристикою в космічній галузі, адже доставка 1 кг на орбіту коштує майже $2 720. За словами розробників, для The Tardigrade використовували легкі матеріали, а дизайн натхненний творчістю російського художника Андрія Фабішевского, котрий дав свій дозвіл.
Як підкреслив Ніко Мюллер, проєкту не довелося проходити суворий технічний контроль з боку німецького регулятора TUV, що відкрило більш широкі можливості для проєктування. Конструктори зосередилися на функціональності, матеріалах і вазі мотоцикла.
У компанії немає домовленостей із жодним космічним агентством світу, проте за словами Ніко Мюллера, NASA обізнане про цей проєкт. Така співпраця цілком ймовірна, з огляду на плани американців висадитися на Місяці та забезпечити постійну присутність на супутнику з 2025 року. Намір Hookie співпрацювати саме з NASA демонструє напис на корпусі мотоцикла.
"Було б чудово поговорити про майбутню співпрацю або ідеї. Ми повністю готові до цього", — заявив співзасновник компанії.
Раніше писали, що NASA зайнялося створенням електролітаків мегаватного класу. Інженери планують провести льотні випробування прототипів вже в найближчі п'ять років.