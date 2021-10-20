У Німеччині створили перший місячний мотоцикл — із "невидимою" рамою і суперлегкий (відео)

Місяцецикл створений з надлегких матеріалів, що полегшить доставку на Місяць. Утім, у розробників поки немає контракту із жодним космічним агентством.

Німецька компанія Hookie створила робочий прототип першого електричного мотоцикла для поїздок по Місяцю.

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Про це пише портал Interesting Engineering.

Транспортний засіб назвали The Tardigrade на честь тихоходки — мікроскопічної тварини, яку також називають підводним ведмедем за її надзвичайну витривалість і стійкість. За словами співзасновника компанії Ніко Мюллера, новий двоколісний місяцецикл набагато легший, ніж традиційні місячні багі та займає в 3-4 рази менше місця.

The Tardigrade складається з "невидимої" алюмінієвої рами товщиною 10 мм, вирізаної лазером, та осей з надлегкого металу. Раму обернули екзоскелетом із трубок, а потім покрили кевларовим матеріалом з алюмінієвим напиленням від компанії DuPont, яка є одним із постачальників NASA. За ідеєю, матеріал повинен захистити механізм від космічної радіації, ударів і низької температури. Шведська фірма Cake, яка виробляє електровелосипеди, розробила для місяцецикла електричну трансмісію.

[ + – ] Мотоцикл The Tardigrade

Як розповіли в Hookie, найголовнішою проблемою стало виготовлення коліс. Зрештою диски розміром 24 x 7 дюймів зробили з легких сплавів і зібрали з декількох маленьких деталей. Для безповітряних шин надрукували по 12 поліуретанових модулів (для кожного колеса), а потім закріпили їх на ободах. Така конструкція дозволяє швидко замінити пошкоджені елементи.

Ще однією перевагою The Tardigrade розробники називають скромну вагу — приблизно 140 кг. Для порівняння, суцільнометалевий багі NASA важить приблизно 210 кг. Вага є дуже важливою характеристикою в космічній галузі, адже доставка 1 кг на орбіту коштує майже $2 720. За словами розробників, для The Tardigrade використовували легкі матеріали, а дизайн натхненний творчістю російського художника Андрія Фабішевского, котрий дав свій дозвіл.

[ + – ] Мотоцикл The Tardigrade

Як підкреслив Ніко Мюллер, проєкту не довелося проходити суворий технічний контроль з боку німецького регулятора TUV, що відкрило більш широкі можливості для проєктування. Конструктори зосередилися на функціональності, матеріалах і вазі мотоцикла.

У компанії немає домовленостей із жодним космічним агентством світу, проте за словами Ніко Мюллера, NASA обізнане про цей проєкт. Така співпраця цілком ймовірна, з огляду на плани американців висадитися на Місяці та забезпечити постійну присутність на супутнику з 2025 року. Намір Hookie співпрацювати саме з NASA демонструє напис на корпусі мотоцикла.

"Було б чудово поговорити про майбутню співпрацю або ідеї. Ми повністю готові до цього", — заявив співзасновник компанії.

Раніше писали, що NASA зайнялося створенням електролітаків мегаватного класу. Інженери планують провести льотні випробування прототипів вже в найближчі п'ять років.