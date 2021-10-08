NASA зайнялося створенням електричних літаків для землян: ціна питання $250 млн

У найближчі 5 років розробники мають провести наземні та повітряні випробування моделей на електричних силових установках мегаватного класу.

Космічне агентство США NASA виділило $250 млн двом компаніям, які максимум до 2035 року мають розробити електричні пасажирські літаки для польотів на короткі дистанції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Подробиці відомство повідомило в заяві на офіційному сайті.

Розробки ведуться в межах програми "Демонстрація польоту електричного силового агрегату" (Electric Powertrain Flight Demonstration), яка покликана розвивати технології електродвигунів для літаків. З її допомогою NASA прагне вже в 2035 році запустити в США регіональні комерційні рейси електротранспорту, а також вузькофюзеляжного транспорту.

За програмою EPFD агентство надало $179 млн компанії GE Aviation із Цинциннаті та $74,3 млн — компанії MagniX USA Inc із Редмонда, Вашингтон. Гроші вирішили виділити в гібридному форматі, який поєднує фіксовану ціну та частку витрат. Компанії зобов'язані представити результати своєї роботи через 5 років — до 2026 року. За цей час їм потрібно провести наземні та льотні випробування технологій, який можна використовувати для комерційних авіаперевезень, зокрема електричних силових установок (EAP) мегаватного класу.

"Ці демонстрації дозволять виявити й усунути технічні бар'єри і ризики інтеграції. Це також допоможе розробити стандарти і правила для майбутніх систем EAP", — заявила Гауді Безос-О'Коннор, керівниця проєкту EPFD у Дослідницькому центрі NASA в Ленглі у Вірджинії.

Компанії також співпрацюватимуть з іншими проєктами NASA для отримання обладнання та аналізу даних. У межах випробувань вони зможуть перевірити свої концепції, щоб виявити недоліки і переваги нових технологій для електричних літаків майбутнього.

"Реалізувавши ці концепції, НАСА і його партнери прискорять перехід технологій EAP на комерційні рейки і стануть каталізатором економічного зростання. Ми розраховуємо домогтися значних поліпшень в економічних і екологічних характеристиках дозвукових транспортних засобів за рахунок впровадження цих нових альтернативних рухових та енергетичних технологій у флот", — заявив Роберт Пірс, помічник адміністратора Управління космічних досліджень у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Проєкт EPFD є частиною програми NASA з інтегрованих авіаційних систем (IASP), у межах якої проводяться орієнтовані на політ дослідження на системному рівні та розробка технологій для розвитку і впровадження передових авіаційних технологій в майбутні літальні апарати й операційні системи. IASP фокусується на виконанні дуже складних льотних випробувань і пов'язаних із ними експериментів для підтримки всіх етапів досліджень агентства в галузі аеронавтики.

Раніше писали, що Rolls-Royce представив найшвидший повністю електричний літак світу. Під час випробувань транспортний засіб розігнався до 480 км/год.

Нещодавно Airbus представила аеротаксі нового покоління CityAirBus, призначеного для чотирьох осіб, враховуючи пілота. Льотні випробування почнуться в 2023 році, але компанія припускає, що до 2025 року їхня модель електротранспорту літатиме над багатьма містами по всьому світу.

Писали також, що Україна розробляє конвертоплан Sirius Jet спільно зі швейцарськими фахівцями. Передбачається чотири варіації, зокрема вантажна і медична. За задумом конструкторів, встановлені в крилах двигуни розганятимуть літак до 500 км/год.