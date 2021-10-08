NASA занялось созданием электрических самолетов для землян: цена вопроса $250 млн

В ближайшие 5 лет разработчикам предстоит провести наземные и воздушные испытания моделей на электрических силовых установках мегаваттного класса.

Космическое агентство США NASA выделило $250 млн двум компаниям, которые максимум до 2035 года должны разработать электрические пассажирские самолеты для полетов на короткие дистанции.

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Подробности ведомство сообщило в заявлении на официальном сайте.

Разработки ведутся в рамках программы "Демонстрация полета электрического силового агрегата" (Electric Powertrain Flight Demonstration), которая призвана развивать технологии электродвигателей для самолетов. С ее помощью NASA стремится уже в 2035 году запустить в США региональные коммерческие рейсы электротранспорта, а также узкофюзеляжного транспорта.

По программе EPFD агентство предоставило $179 млн компании GE Aviation из Цинциннати и $74,3 млн — компании MagniX USA Inc из Редмонда, Вашингтон. Деньги решили выделить в гибридном формате, который совмещает фиксированную цену и долю затрат. Компании обязаны представить результаты своей работы через 5 лет — к 2026 году. За это время им предстоит провести наземные и летные испытания технологий, который можно использовать для коммерческих авиаперевозок, в том числе электрических силовых установок (EAP) мегаваттного класса.

"Эти демонстрации позволят выявить и устранить технические барьеры и риски интеграции. Это также поможет разработать стандарты и правила для будущих систем EAP", — заявила Гауди Безос-О'Коннор, руководитель проекта EPFD в Исследовательском центре NASA в Лэнгли в Вирджинии.

Компании также будут сотрудничать с другими проектами NASA для получения оборудования и анализа данных. В рамках испытаний они смогут проверить свои концепции, чтобы выявить недостатки и преимущества новых технологий для электрических самолетов будущего.

"Реализовав эти концепции, НАСА и его партнеры ускорят переход технологий EAP на коммерческие рельсы и станут катализатором экономического роста. Мы рассчитываем добиться значительных улучшений в экономических и экологических характеристиках дозвуковых транспортных средств за счет внедрения этих новых альтернативных двигательных и энергетических технологий во флот", — заявил Роберт Пирс, помощник администратора Управления космических исследований в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Проект EPFD является частью программы NASA по интегрированным авиационным системам (IASP), в рамках которой проводятся ориентированные на полет исследования на системном уровне и разработка технологий для развития и внедрения передовых авиационных технологий в будущие летательные аппараты и операционные системы. IASP фокусируется на выполнении очень сложных летных испытаний и связанных с ними экспериментов для поддержки всех этапов исследований агентства в области аэронавтики.

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