Едет сам по себе: в Германии запустили первый в мире электропоезд без машиниста

На прошлой неделе автономный поезд совершил свою первую поездку. Всего таких поездов будет 4, их запуск в эксплуатацию обойдется в 60 млн евро.

Поезд без машиниста запущен в Гамбурге (Германия). Компания Siemens и железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявляют, что он является первым в мире автономным электропоездом.

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Об этом сообщает издание euronews.com

Начиная с декабря 2021 года, 4 автономных поезда, созданных Siemens и Deutsche Bahn, будут введены в эксплуатацию в Гамбурге в рамках проекта модернизации системы городской железной дороги S-Bahn. Запуск проекта обойдется в 60 млн евро.

"Deutsche Bahn и Siemens разработали первый в мире поезд, который ездит "сам по себе", — говорится в релизе. При этом он ездит по тем же путям, что и поезда, управляемые машинистами. В компаниях подчеркивают, что электротранспорт не нуждается в том, чтобы для него выделили отдельные пути.

[ + – ] Автономный электропоезд

Пассажиры могут не волноваться о своей безопасности, так как в кабине постоянно будет находиться оператор, как говорится, для подстраховки. Но поезд может самостоятельно выполнять разные маневры, например, когда заезжает в депо.

Технология автоматизации, основанная на европейском протоколе цифровой связи, позволит перевозить на 30% больше пассажиров, а также снизить потребление энергии на 30%. Об этом заявил Роланд Буш, глава Siemens. Он добавил, что "технология уже одобрена" госрегуляторами.

По словам директора компании Deutsche Bahn Ричарда Лутца, автоматизация должна обеспечивать "лучшее предложение без необходимости строительства новых путей.

Напомним, что Франции Национальная компания французских железных дорог (SNCF) вместе с партнерами в лице Alstom, Bosch и Thales собирается запустить полностью автономный прототип электропоезда к 2023 году. Во время испытаний в конце 2020 года локомотив впервые работал в полуавтономном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что в США ввели в эксплуатацию грузовой поезд, работающий на батареях.