Їде сам по собі: у Німеччині запустили перший у світі електропотяг без машиніста

Минулого тижня автономний потяг здійснив свою першу поїздку. Усього таких потягів буде 4, їхній запуск в експлуатацію обійдеться в 60 млн євро.

Потяг без машиніста запущений у Гамбурзі (Німеччина). Компанія Siemens і залізничний оператор Deutsche Bahn заявляють, що він є першим у світі автономним електропотягом.

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Про це повідомляє видання euronews.com

Починаючи з грудня 2021 року, 4 автономних потяги, створених Siemens і Deutsche Bahn, будуть введені в експлуатацію в Гамбурзі в межах проєкту модернізації системи міської залізниці S-Bahn. Запуск проєкту обійдеться в 60 млн євро.

"Deutsche Bahn і Siemens розробили перший у світі потяг, який їздить "сам по собі", — йдеться в релізі. При цьому, він їздить тими ж шляхами, що і потяги, керовані машиністами. У компаніях підкреслюють, що електротранспорт не потребує того, щоб для нього виділили окремі шляхи.

[ + – ] Автономний електропотяг

Пасажири можуть не хвилюватися про свою безпеку, адже в кабіні постійно перебуватиме оператор, як то кажуть, для підстрахування. Але потяг може самостійно виконувати різні маневри, наприклад, коли заїжджає в депо.

Технологія автоматизації, заснована на європейському протоколі цифрового зв'язку, дозволить перевозити на 30% більше пасажирів, а також знизити споживання енергії на 30%. Про це заявив Роланд Буш, глава Siemens. Він додав, що "технологія вже схвалена" держрегуляторами.

За словами директора компанії Deutsche Bahn Річарда Лутца, автоматизація повинна забезпечувати "найкращу пропозицію без необхідності будівництва нових шляхів.

Нагадаємо, що у Франції Національна компанія французьких залізниць (SNCF) разом з партнерами в обличчі Alstom, Bosch і Thales збирається запустити повністю автономний прототип електропотягу до 2023 року. Під час випробувань у кінці 2020 року локомотив вперше працював у напівавтономному режимі.

Раніше ми повідомляли про те, що в США ввели в експлуатацію вантажний потяг, що працює на батареях.