Цена биткоина превысила исторический максимум: $66,1 тыс. за монету

Накануне котировки биткоина резко пошли вверх как результат того, что в США начал торговаться первый биржевой фонд, в основе которого — биткоин-фьючерсы Чикагской товарной биржи.

Биржевой фонд Bitcoin Strategy ETF, который принадлежит компании ProShares, на фондовой бирже Нью-Йорка значится под тикером BITO.

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Об этом сообщает RBK.

Цена на биткоин впервые за полгода превысила рекордную отметку, которая была установлена этой весной — $64,8 тыс. Тогда рост цены на криптовалюту связывали с прямым листингом акций Coinbase на NASDAQ. Затем стоимость криптовалюты начала падать, главным образом из-за того, что Илон Маск заявил, что Tesla, возможно, продаст свои активы в биткоинах. В своей переписке с одним из пользователей Twitter Маск допустил, что в ближайшее время держатели активов в BTC будут неприятно удивлены тем, что производитель электрокаров продала все свои активы в этой криптовалюте. По некоторым оценка, у Tesla было около $1,5 млрд в биткоинах. Маск объяснил такое решение личной позицией по экологическим вопросам, ведь биткоин-транзакции достаточно энергозатратные.

В дальнейшем цены на BTC в мае в течение одного дня упали на 33% — до $30 тыс. На протяжении первой половины лета стоимость криптовалюты продолжала снижение, вплоть до $28,8 тыс. Обратная тенденция начала просматриваться в середине лета. За период с конца июля до вчерашнего дня цена увеличилась на 129%. Сейчас, судя по всему, наблюдается новый виток в истории главной криптовалюты. После вчерашнего резкого скачка котировки несколько снизились. Сейчас биткоин оценивается немногим ниже $60 тыс.

Ранее Фокус сообщал, что биткоин официально вышел на фондовую биржу. Теперь инвест-фонды смогут вкладывать средства в биткоин-фьючерсы, но не напрямую в BTC. Активы станут доступнее, но повысятся и риски.