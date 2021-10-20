Ціна біткоїна перевищила історичний максимум: $66,1 тис. за монету

Напередодні котирування біткоїни різко пішли вгору, як результат того, що в США почав торгуватися перший біржовий фонд, в основі якого — біткоїни-ф'ючерси Чиказької товарної біржі.

Біржовий фонд Bitcoin Strategy ETF, який належить компанії ProShares, на фондовій біржі Нью-Йорка значиться під тикером BITO.

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Про це повідомляє RBK.

Ціна на біткоїн вперше за пів року перевищила рекордну позначку, яка була встановлена цієї весни — $64,8 тис. Тоді зростання ціни на криптовалюту пов'язували з прямим лістингом акцій Coinbase на NASDAQ. Потім вартість криптовалюти почала падати, головним чином через те, що Ілон Маск заявив, що Tesla, можливо, продасть свої активи в біткоїнах. У своєму листуванні з одним з користувачів Twitter Маск допустив, що найближчим часом власники активів у BTC будуть неприємно здивовані тим, що виробник електрокарів продав усі свої активи в цій криптовалюті. За деякими оцінками, у Tesla було близько $1,5 млрд в біткоїнах. Маск пояснив таке рішення особистою позицією з екологічних питань, адже біткоїн-транзакції досить енерговитратні.

Надалі ціни на BTC у травні протягом одного дня впали на 33% — до $30 тис. Упродовж першої половини літа вартість криптовалюти продовжувала зниження, аж до $28,8 тис. Зворотна тенденція почала проглядатися в середині літа. За період з кінця липня до вчорашнього дня ціна збільшилася на 129%. Зараз, судячи з усього, спостерігається новий виток в історії головної криптовалюти. Після вчорашнього різкого стрибка котирування дещо знизилися. Наразі біткоїн оцінюється трохи нижче $60 тис.

Раніше Фокус повідомляв, що біткоїн офіційно вийшов на фондову біржу. Тепер інвестфонди зможуть вкладати кошти в біткоїни-ф'ючерси, але не безпосередньо в BTC. Активи стануть доступнішими, але підвищаться і ризики.